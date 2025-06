Sinner spiato, tennis sconvolto: lo ha confessato

Nelle scorse ore è arrivata la conferma dello ‘spionaggio’ ai danni di Sinner: ha confessato tutto, i fan sono rimasti senza parole.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scelto due tornei diversi per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha optato per Halle, dove lo scorso anno è riuscito a vincere battendo in finale il polacco Hurkacz; non si incontrerà con Alcaraz, che ha invece scelto il Queen’s come torneo di preparazione ai Championships.

Una decisione che ha fatto subito scattare qualche voce maligna su Sinner. Il tweet di Eurosport Spagna lasciava intendere che Jannik avesse preferito giocare a Halle proprio per non incontrare di nuovo il grande rivale, che lo ha battuto sia nella finale degli Internazionali BNL d’Italia che in quella del Roland Garros. Niente di più falso: Jannik ha già programmato da tempo in quali tornei scendere in campo, compreso quello di Halle.

Il dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz porta anche alla messa in giro di voci che non corrispondono al vero. D’altronde da settimane non si parla d’altro e la domanda è sempre la stessa: chi è più forte tra l’italiano e lo spagnolo? Sulla terra rossa il 22enne di Murcia sembra avere qualcosa in più: sarà interessante capire se Alcaraz sarà in grado di prevalere anche sull’erba e sulle altre superfici o se invece a Wimbledon sarà Sinner ad avere la meglio.

Sinner spiato: la confessione spiazza i fan di Jannik

Tutto questo in attesa che venga fuori qualche altro talento cristallino che possa mettere in difficoltà entrambi i grandi campioni. Uno di questi potrebbe essere Joao Fonseca, 18enne brasiliano che in questo 2025 si è messo più volte in luce con risultati di prestigio e un livello di gioco che ha catturato l’attenzione di tutti.

Fonseca ha espresso parole di grande elogio sia nei confronti di Jannik Sinner che di Carlos Alcaraz. Nel video pubblicato su X da Tennis TV il talento verdeoro ha detto che ama molto guardare le partite dei primi due al mondo e di aver assistito anche alla finale del Roland Garros.

“Quello che stanno facendo entrambi fa bene al tennis – afferma Fonseca, che poi spiega di ‘spiare’ i due fenomeni per carpirne i segreti – Mi piace osservare come giocano, il modo in cui gestiscono i punti importanti. In televisione riesci a vedere tutto. Ne parlavo con il mio coach la scorsa settimana. Fanno entrambi bene al tennis e spero di poterli affrontare in futuro“.