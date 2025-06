Zanardi, brividi al solo pensiero: scendono le lacrime

Per i tanti tifosi di Alex Zanardi è stato davvero impossibile trattenere le lacrime: le parole stringono il cuore.

Tutti i tifosi di Alex Zanardi attendono praticamente da cinque anni di conoscere lo stato di salute del campione bolognese. I suoi fan non hanno mai smesso di sperare in un miglioramento delle sue condizioni dopo il terribile incidente del 19 giugno 2020, quando venne travolto da un camion mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza in handbike.

Tutto ciò che si sa è che Zanardi, dopo aver vissuto momenti davvero terribili, prosegue ora la riabilitazione a casa con il monitoraggio dei medici che lo hanno in cura e l’assistenza amorevole e costante dei suoi familiari. La grandezza del campione paralimpico sta però nel riuscire a essere ancora oggi un’enorme fonte d’ispirazione: anche se non può comparire in pubblico sono davvero in tanti a trovare la forza e la determinazione dalle parole e dall’esempio che Zanardi ha portato avanti in tutta la sua vita.

Tra questi ci sono anche Pierluigi Bonafin e la sua compagna, Michela Dal Bianco. La loro vita è drasticamente cambiata il 13 maggio 2018, quando vennero travolti da un’auto mentre si trovavano in moto. Dopo aver lottato per giorni nei reparti di rianimazione degli ospedali di Verona e Padova si è reso necessario per entrambi l’amputazione della gamba sinistra.

Lacrime Zanardi: parole struggenti, tifosi commossi

Un dramma da cui però Pierluigi e Michela sono riusciti a rialzarsi seguendo proprio l’insegnamento di Zanardi. “Abbiamo conosciuto Alex prima che nel 2020 facesse di nuovo i conti con un drammatico incidente in handbike – racconta la coppia, lui avvocato 52enne e lei educatrice 46enne – Abbiamo partecipato a diverse competizioni ed eventi da lui organizzati. Ci ha tramesso una forza incredibile, grazie a lui lo sport per la disabilità non è più visto come un semplice hobby ma è diventato agonismo alla portata di tutti“.

Pierluigi e Michela sono diventati lo stesso giorno campioni del mondo di apnea ai campionati paralimpici organizzati dalla Fipsas a Torino. Non solo: i due atleti della Ssd Club Sommozzatori Rovigo hanno anche stabilito il nuovo primato mondiale Cmas nella dinamica con attrezzi (115,50 metri per Bonafin, 94,50 metri per Dal Bianco).

Un trionfo che consentirà alla coppia di rappresentare l’Italia ai World Games che si terranno dal 7 al 12 agosto a Chengdu, in Cina. “Basta impegnarsi, volerlo fortemente – raccontano Pierluigi e Michela – non concentrarsi su quello che non si può fare, ma sui traguardi che si possono raggiungere con impegno e costanza con ciò che si ha. Un’adrenalina che fa bene, non solo al corpo, ma anche all’anima“.