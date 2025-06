Annuncio MotoGP, ribaltone totale per Jorge Martin

Jorge Martin continua imperterrito a far parlare di sé, e stavolta c’entra la sua ultima decisione in merito al futuro.

Jorge Martin è essenzialmente uno dei personaggi più apprezzati nonché uno dei piloti più forti e talentuosi del momento. Capace di laurearsi campione del mondo di MotoGP davanti a Francesco Bagnaia nel 2024, purtroppo lo spagnolo dell’Aprilia ha avuto una stagione veramente complicata fino ad ora, soprattutto a causa dei tanti infortuni subiti dai test prestagionali di Sepang in avanti.

Addirittura, da tempo si parla della sua potenziale chiusura con la scuderia italiana, in virtù di una clausola che gli permetterebbe di farlo da un momento all’altro senza problemi. Certo, il numero 1 spagnolo potrebbe anche cambiare decisione, anche se sembrava deciso a dir poco sul da farsi nelle ultime settimane: adesso, in merito, sembrano esserci delle piccole ma non trascurabili novità.

MotoGP, ribaltone Martin: di cosa si tratta

Jorge Martin, a una settimana dall’inizio del GP del Mugello, ha postato una foto di lui su un’Aprilia, accompagnando il post social con la didascalia: “Seriamente, ho voglia di tornare”. Un messaggio che lascia intendere semplicemente che il pilota spagnolo vuole tornare a correre e a farlo sulla moto italiana vincitrice del GP di Silverstone quest’anno. Secondo quanto emerso all’Aprilia All Stars e dopo il controllo medico di inizio giugno, il campione del mondo dovrebbe rientrare al Sachsenring, quindi per il GP di Germania.

A riguardo, c’è sicuramente tanta attesa. Ancora sul tavolo, infatti, c’è la potenziale separazione fra le due parti. Dopo neanche un anno da un matrimonio che pareva iniziare sotto le migliori stelle, potrebbe già finire l’avventura di Jorge Martin in Aprilia. Il che sarebbe un grande peccato, visto e considerato che di fatto lo spagnolo ex Ducati non ha mai davvero partecipato al campionato mondiale di MotoGP nel 2025.

In ogni caso, qualunque sarà la scelta presa per il suo futuro, è chiaro che è una splendida notizia il fatto che Jorge Martin faccia finalmente ritorno in pista, e che presto sarà pronto per disputare un week end di gara il più completo possibile. In Germania magari non potrà arrivare un risultato particolarmente soddisfacente, anche se di sicuro ci sono tutte le possibilità di poter fare uno splendido lavoro e di raggiungere risultati convincenti da qui alla fine della stagione. Se tutto non è andato come in molti si aspettavano, quantomeno è ancora possibile cercare di rendere la stagione non del tutto negativa.