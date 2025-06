Città delle Rose Awards 2025, tra i premiati Tacconi e Sabatini

Un’occasione unica per vivere e conoscere un territorio che vuole raccontarsi ed emergere. Venerdì 20 giugno Roseto degli Abruzzi, grazie al lavoro della Nardone Eventi, diventa meraviglioso teatro della 2a edizione del Città delle Rose Awards 2025 e regala agli appassionati la grande opportunità di entrare in contatto con realtà e figure di riferimento nell’ambito sportivo, giornalistico e imprenditoriale. Un’autentica serata di gala, con tanto di passerella d’onore sul red carpet e l’esposizione di maglie e trofei delle squadre che nella passata stagione hanno raggiunto sul campo straordinari risultati che esaltano ancora di più un territorio che fa ormai dello sport il proprio fiore all’occhiello.

CITTÀ DELLE ROSE AWARDS: UNA PARATA DI STELLE

L’evento è una vera e propria sfilata di eccellenze. A tre società sportive del panorama sportivo abruzzese e nazionale sarà tributato il giusto riconoscimento per avvicinarle ancora di più a tifosi e addetti ai lavori: sul palco si presenteranno il Pescara Calcio, fresco di promozione in Serie B per la prima volta dopo quattro anni, l’A.S.D. Giulianova Calcio, dominatrice dell’ultima stagione di Eccellenza terminata con la promozione in Serie D e la conquista della Coppa Italia Dilettanti Abruzzo, Amicacci Wheelchair Basket in carrozzina di Giulianova, reduce dalla vittoria in campionato, e la ARAN Cucine Panthers Roseto che, oltre ad aver conquistato il campionato italiano di basket 3×3, per la prima volta nella sua storia si misurerà il prossimo anno con la Serie A1 femminile dopo aver superato nelle ultime finali playoff Costa Masnada, ottenendo un risultato di straordinaria portata.

SABATINI-TACCONI: UNA COPPIA DI CAMPIONI

Impreziosiscono poi la serata anche due figure di spicco del mondo del calcio come l’ex dirigente tra le altre di Lazio, Roma e Palermo Walter Sabatini, protagonista di geniali intuizioni, scopritore e primo sostenitore di talenti straordinari che si sono affermati ai massimi livelli del panorama internazionale come Marquinhos, Alisson e Mohamed Salah, nonché l’ex portiere e bandiera della Juventus Stefano Tacconi, unico estremo difensore ad aver vinto tutte e cinque le competizioni Uefa per club oltre a due scudetti e una Coppa Italia, tutto in maglia bianconera. La serata è organizzata dalla Nardone Eventi, che da anni si prodiga per allestire con professionalità e grande spirito di iniziativa le manifestazioni più appetibili sul territorio; sarà un’opportunità per tutto l’ambiente Rosetano di accogliere e interfacciarsi con delle autentiche eccellenze, protagoniste di una kermesse arricchita anche dalla presenza dei “Ligalive”, nota tribute band del cantante di fama mondiale Luciano Ligabue. Premiazioni, talk show e musica, il tutto impreziosito da una cena di primissimo livello. I biglietti per il Città delle Rose Awards 2025 sono in vendita presso lo Chalet Ohana, teatro dell’evento, oltre al negozio “Amica” e al “Caffè Salotto” di Roseto.