Juventus da Trump nello Studio Ovale: “Una donna ha mai giocato con voi?”. La risposta di Comolli

La Juventus è stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump, con John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, presente con la squadra.

Trump ha parlato in diretta televisiva con la squadra bianconera schierata in piedi dietro di lui. Per sostenere la sua crociata contro le persone transgender, si sente Trump dire a McKennie, ai compagni ed a Comolli: “Una donna è mai arrivata a giocare con voi? Fatemi sapere quando succede”. Quando lo chiede a Comolli, quest’ultimo risponde: “No, ma abbiamo una squadra femminile molto forte”.

Come riferito dall’ANSA, l’incontro è avvenuto nel pomeriggio italiano e la delegazione che ha incontrato Trump era accompagnata anche dal presidente della Fifa Infantino e dall’allenatore bianconero Tudor, oltre che dal CEO Maurizio Scanavino, dal direttore delle strategie Giorgio Chiellini e dai giocatori, Weston McKennie (l’unico americano), Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.