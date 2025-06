Memorial Criscitiello, Lotito: “Lazio felice di onorare la memoria”

La S.S. Lazio prenderà parte al 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, affrontando l’U.S. Avellino in una prestigiosa amichevole estiva.

L’incontro sarà un’occasione speciale per ricordare, attraverso il calcio, una figura che ha saputo raccontare lo sport con passione e competenza. Un momento di condivisione e amicizia, che unisce squadre, tifosi e territori nel nome dei valori più autentici del nostro mondo.

Per i sostenitori biancocelesti saranno disponibili diversi settori dedicati, con modalità di acquisto online tramite il circuito Go2.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha dichiarato:

“Per me e la mia famiglia è una grande gioia avere la Lazio con noi in questa terza edizione. Il Memorial è nato con il cuore, e sapere che una società come la Lazio ha scelto di esserci ci riempie di orgoglio e gratitudine. Sarà una serata di calcio, amicizia e ricordi belli”.

Il Presidente Claudio Lotito ha aggiunto:

“Quando Michele ci ha parlato del Memorial, non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo accettato con piacere e con spirito di amicizia, perché il calcio è anche questo: memoria, rispetto, vicinanza. Saremo felici di onorare la figura di Sandro Criscitiello con la presenza della nostra squadra, in un clima di grande umanità e condivisione”.

Appuntamento al Benito Stirpe, per una serata che andrà oltre il risultato: nel segno del rispetto, dell’amicizia e della passione per il calcio