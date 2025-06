Paura per il pilota, aggressione brutale: ha perso i sensi

Il pilota ha perso i sensi dopo la violenta aggressione subita: lo spavento è stato enorme, ecco come sta adesso.

Gli appassionati di motociclismo hanno appena ricevuto una notizia che li ha completamente spiazzati. Il pilota, molto apprezzato per il suo stile di guida su ogni tracciato, ha infatti vissuto momenti di vero terrore che ha reso necessario il trasporto in ospedale. Un’aggressione davvero brutale, quella che è stato costretto a subire il giovane casertano: ora sta meglio ma la paura è stata tantissima.

Il protagonista di questa bruttissima avventura è Paolo Conte, pilota 24enne in forza al team Chiodo Moto Racing. Il giovane talento, attualmente impegnato nel campionato Civ Sportbike, si trovava sul lungomare di Mondragone (Caserta) quando gli si è avvicinato un gruppo di ragazzi con fare minaccioso.

Conte, che stava passeggiando con degli amici, è stato aggredito con un tirapugni: la gang aveva infatti preso di mira la collana d’oro indossata dal giovane pilota. Il 24enne è stato colpito più volte al viso, riportando gravi ferite e perdendo conoscenza. Come riportato anche da Casertanews.it il pilota della Chiodo Moto Racing è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno.

Aggressione brutale: tanta paura per il giovane pilota

Gli esami a cui è stato sottoposto il ragazzo hanno fatto emergere una frattura al setto nasale e altre lesioni al volto. Paolo Conte aveva appena recuperato da un problema fisico dopo la caduta al Mugello durante la seconda prova del Civ Sportbike. Il 24enne stava ritrovando la forma ed era pronto a tornare in pista: ora dovrà inevitabilmente fermarsi di nuovo.

Conte non si dà comunque per vinto: sui social ha infatti condiviso un messaggio per tranquillizzare tutti i suoi fan. “Tornerò prestissimo, più forte di prima!“, fa sapere il pilota originario di Brezza di Grazzanise (Caserta). Il giovane talento della Chiodo Moto Racing si era messo in mostra già da bambino con le minimoto: la famiglia lo ha sempre supportato con grande affetto e fin dal primo giorno ha creduto nelle sue potenzialità.

Da sette anni è protagonista del campionato Civ: il suo allenatore è Arturo Di Mezza, 55 anni, ex marciatore italiano che sfiorò il podio ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Nel corso della sua carriera Di Mezza ha conquistato anche tre bronzi alle Universiadi.