Sinner sbugiardato, è stato scoperto: “Non è credibile”

Jannik Sinner è stato scoperto: il numero 1 al mondo non ha detto la verità sulla finale del Roland Garros, ora non ci sono dubbi.

Il bilancio degli Slam disputati quest’anno da Jannik Sinner parla di un trionfo agli Australian Open e una finale persa al Roland Garros. Messa così la situazione sarebbe più che positiva, tenendo presente che il numero 1 al mondo è stato fermo per tre mesi a causa della squalifica inflitta per il caso Clostebol. Eppure l’ultimo atto dell’Open di Francia è qualcosa che non va ancora giù, né a Sinner né a tutti i suoi fan.

Jannik ha perso contro Carlos Alcaraz dopo aver vinto i primi due set e soprattutto dopo aver avuto la partita in mano nella quarta frazione. Prima i tre match point sul servizio dello spagnolo, tutti sprecati, poi la possibilità di chiuderla comunque nel game successivo con il servizio a favore. Invece è arrivato il break del numero 2 al mondo, che da quel momento in poi è diventato irresistibile nonostante un ultimo tentativo di Sinner nel quinto set.

Il campione italiano ha detto nei giorni scorsi che aver passato qualche giorno con la sua famiglia a Sesto, tra le sue montagne, gli ha fatto certamente bene. Dopo la finale persa a Parigi il leader della classifica ATP ha preferito staccare un po’ per ricaricare le batterie e prepararsi mentalmente alla stagione sull’erba. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una sentenza che spiazza completamente Jannik e i suoi tantissimi tifosi.

Sinner ha mentito: ormai lo hanno scoperto, parole pesanti

Il 23enne di San Candido, nonostante la cocente delusione provata al Court Philippe Chatrier, ha sottolineato che il match contro Alcaraz gli ha lasciato comunque diversi segnali positivi, tra cui l’essere arrivato a un centimetro dal successo su una superfice dove lo spagnolo è da tempo dominante.

Parole che però non convincono lo psichiatra Paolo Crepet, che in un’intervista rilasciata a Libero non le manda a dire: “Sono balle da mental coach – afferma Crepet – E’ come se dopo essere stata lasciata da quello che credeva il ragazzo della sua vita una ragazza si focalizzasse sui weekend romantici passati con lui e non sul dolore che prova, non è credibile“.

Crepet non pensa quindi che Sinner non sia più scottato dalla finale persa: al contrario lo psichiatra è certo che se Jannik riuscirà a gestirla al meglio, la rabbia accumulata per quel ko “lo farà diventare ancora più forte“.