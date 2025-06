Bagnaia non ha vie di scampo: la verità fa male

Per Pecco Bagnaia la prima parte di stagione è stata balbettante, ora c’è bisogno di rilancio: la verità però lascia il segno

Novantatré ed è un vero e proprio incubo. Novantatré è il numero di Marc Marquez, novantatré sono i punti che lo spagnolo ha di vantaggio da Pecco Bagnaia. Novantatré e li dimostra tutti, perché questa prima parte di stagione ha detto chiaro e tondo chi è il pilota che merita il mondiale. Inutile fare il nome perché Marquez ha messo il suo sigillo sulla stagione 2025 fin dai primi test ed ha continuato dominando i GP e facendo un sol boccone degli avversari.

Il fratello Alex è riuscito a tenergli testa, contenendo il distacco a 32 punti, mentre Bagnaia si è affossato, alle prese con la mancanza di feeling con la Ducati 2025. Una moto con la quale non è scattata la scintilla e che ha costretto il piemontese ad accontentarsi delle briciole: una sola vittoria finora per il due volte campione del mondo nella classe regina, una vittoria che è arrivata soltanto per un errore di Marc Marquez.

Il resto è stato un continuo inseguire, un tentativo di tenere il passo di chi aveva e, probabilmente, ha un passo migliore del suo. L’ultima gara ha lasciato un pizzico di ottimismo in Bagnaia e nel suo team ed ora il Mugello dovrà confermare o smentire questo raggio di luce che si è intravisto: Pecco ha imboccato davvero la strada del rilancio?

Bagnaia, doccia gelata: con Marquez non c’è nulla da fare

Le novità introdotte sulla sua Ducati saranno sufficienti per restituire alla MotoGP il talento di Bagnaia e garantire un duello in pista e nel Mondiale? Una risposta importante la sia avrà nella gara di casa per Bagnaia, ma intanto arriva la sentenza di Alberto Vergani, manager di Lorenzo Savadori ed in passato di Marco Melandri.

Uno che di moto e di piloti se ne intende, insomma e che a MowMag si mostra scettico sulla possibilità di rimonta di Bagnaia: “Non si discute il campione, ma è un pochino sui pensieri rispetto al passato” le sue dichiarazioni.

Vergani continua: “Non è un momento facile per lui: avere Marc Marquez vicino non è facile per nessuno, questo poi – che per me è il più forte di sempre in quanto più sereno e meno feroce – è ancora più impattante“. Insomma per Bagnaia ci sarà poco da fare, anche se lo stesso Vergani lascia un pizzico di speranza: “Bagnaia sta cercando il moto di poter crescere e migliorarsi per batterlo. Il Mondiale è lungo, ma la classifica di adesso racconta uno scenario chiaro“. Uno scenario che vede il 93 come incubo assoluto per Bagnaia.