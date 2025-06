Berrettini, allarme per Wimbledon: il video mostra la verità

Il video che vede protagonista Matteo Berrettini non sembra lasciare spazio a interpretazioni: scatta l’allarme in vista di Wimbledon.

Matteo Berrettini è stato costretto a rinunciare sia al torneo di Stoccarda che al Queen’s a causa dell’infortunio che lo aveva portato al ritiro durante il match contro Casper Ruud agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il problema fisico accusato dal tennista romano dovrebbe essere sempre quello agli addominali obliqui che lo tormenta già da tempo.

I due forfait comunicati da ‘The Hammer’ hanno fatto temere il peggio ai suoi tifosi. In tanti hanno infatti cominciato a pensare che Berrettini non ce la farà nemmeno per Wimbledon, il torneo dove ha raggiunto quella che probabilmente è la vetta più alta della sua carriera.

Il riferimento è ovviamente alla finale disputata (e poi persa) nel 2021 sul Centrale contro Novak Djokovic: finora è l’unico ad aver giocato l’ultimo atto dei Championships nel singolare maschile (undici anni fa nel femminile Errani e Vinci hanno trionfato nel doppio). Proprio in questi giorni sono tantissimi i fan di Berrettini che attendono di conoscere notizie in merito alle sue condizioni fisiche: nessuno vorrebbe rinunciare a vederlo all’opera a Wimbledon.

Berrettini, il video parla chiaro: Wimbledon si allontana

L’ultimo post pubblicato su Instagram dal tennista romano lo mostra impegnato a tornare in buona condizione per partecipare allo storico torneo del Grande Slam. “Evitare la sofferenza è una sofferenza“, scrive l’atleta capitolino nella didascalia, aggiungendo varie immagini e video dove si alterna con selfie, momenti di vita personale e anche allenamenti con il suo preparatore atletico.

Il filmato in cui si vede Berrettini che si allena duramente per provare a tornare in campo a Wimbledon è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi tifosi. Matteo cerca di dare il massimo sul cemento di Monte Carlo, anche se i suoi movimenti non appaiono ancora particolarmente fluidi. Al momento è difficile capire se il finalista di Wimbledon 2021 riuscirà davvero a recuperare in tempo per l’inizio dei Championships.

Attualmente l’italiano è 34esimo nel ranking ATP: ciò vuol dire che non sarà testa di serie a Wimbledon e dovrà pertanto fare i conti con un sorteggio meno agevole. Una preoccupazione che in questo momento non toglie però il sonno a Matteo: l’obiettivo ora è solo quello di spingere al massimo e fare quel ‘miracolo’ che farebbe impazzire di gioia i suoi fan.