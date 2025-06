“Ci ha lasciati troppo presto”: la notizia che sconvolge lo sport italiano

Lo sport è in lutto per la notizia della scomparsa dell’amatissimo presidente: se n’è andato davvero troppo presto, quante lacrime.

Lo sport italiano è in lutto dopo la terribile notizia arrivata nelle scorse ore. La scomparsa del presidente ha sconvolto gli appassionati e tutta la comunità: la nota figura del panorama ciclistico ha avuto un’importanza enorme e aveva ancora tanto da dare. Un addio dolorosissimo: sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, a testimonianza di quanto fosse amato e stimato.

Mauro Veneziani, 59enne presidente del Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo, è venuto a mancare nelle scorse ore lasciando un grandissimo vuoto in tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le straordinarie qualità professionali e umane. Il presidente ha scoperto di recente un male incurabile che non gli ha lasciato scampo.

La Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo è una realtà nota e apprezzata a livello nazionale anche grazie all’impegno profuso da Veneziani. Famosa e apprezzata anche l’amicizia con il Gs Aspiratori Otelli: tra i ciclisti cresciuti con questa realtà anche il professionista Mattia Pinazzi.

Sui social in tanti hanno voluto lasciare un ricordo per omaggiare la figura Mauro Veneziani, venuto a mancare davvero troppo presto. Stefano Marenghi, consigliere del Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo, ha sottolineato alcuni passaggi significativi della vita del presidente. “Mauro è stato ancor prima fondatore del Team Perini Bike di mountain bike nel 1990 – rivela il consigliere della realtà ciclistica piacentina – poi subito dopo del settore strada, diventando presidente prima di passare il testimone a Giancarlo Perini. Nel 2008 ha fondato il Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo, raccogliendo l’eredità del Gs Cadeo“.

“Era una persona buona e coinvolgente, ma allo stesso tempo un uomo allegro e molto sensibile“, ha poi aggiunto Stefano Marenghi. Anche il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, ha scritto un post per salutare un uomo che ha dato tantissimo allo sport locale ed è stato un esempio per moltissimi giovani.

“Ciao Mauro – scrive il primo cittadino – Ci sono persone che, nel proprio paese, lasciano il segno. Persone che, durante la propria vita, si spendono per il proprio paese e per gli altri. Ammetto che non riesco a trovare le parole adeguate, perché lo sgomento è troppo, il colpo è arrivato oggi troppo inaspettato. Aiutaci a pedalare, sempre“.