Lascia la MotoGP, addio pesante: lo hanno fatto fuori

La MotoGP è una delle competizioni sportive più apprezzate, amate e riconosciute in tutto il mondo. Dalla classe regina del motomondiale sono passati veramente un sacco di fuoriclasse. Da Giacomo Agostini a Mike Hailwood, da Jack Doohan a Max Biaggi per passare a Valentino Rossi e Marc Marquez.

Tanti campionissimi, capaci di trasmettere sensazioni ed emozioni uniche ai tifosi di tutto il mondo. Purtroppo, però, questa accesa competizione porta anche a decisioni difficili, dure da accettare come il licenziamento di un pilota o l’allontanamento di un elemento improtante di una scuderia.

Proprio di questo vi parleremo all’interno di questo articolo, dato che un talento in particolare è stato fortemente messo in discussione nelle ultime settimane: di chi si tratta.

MotoGP, allontanamento possibile: chi rischia il posto

Vi stiamo parlando di Luca Marini, pilota titolare del team ufficiale della Honda, che potrebbe essere sostituito in futuro da Jorge Martin o da un altro pilota ancora. L’italiano, reduce da un brutto infortunio nelle scorse settimane, ha il contratto in scadenza a fine 2025 e al momento non vi sarebbero proposte di rinnovo, secondo quanto riportato da Corsedimoto. Martin, al momento, è favorito per prendere il posto di Marini in Honda, tuttavia non è ancora detta l’ultima parola.

L’infortunio rimediato a Suzuka dal fratellastro di Valentino Rossi è arrivato nel momento peggiore, a quanto pare, ovvero quando l’ex Ducati avrebbe avuto bisogno di risultati pesanti per ricevere la conferma assoluta della sua permanenza in Honda. Lui è il pilota maggiormente in discussione al momento, dato che il compagno di squadra Joan Mir ha un contratto valido fino al 2026. Luca Marini, 13° nella classifica generale e ben lontano dalla Honda clienti di Johann Zarco, è quindi appeso a un filo e rischia concretamente di non essere in griglia di partenza nel 2026.

Certo, potrebbe fare ritorno in VR46 considerando il contratto in scadenza di Franco Morbidelli, tuttavia quest’ultimo è 4° in classifica ed è davvero difficile che possa salutare alla fine di quest’anno. Yamaha e KTM, poi, pare che abbiano tutte quante i sedili occupati in vista del prossimo anno. Aprilia, nel caso dovesse lasciare Martin, potrebbe affidarsi a Luca Marini per sostituirlo. In Superbike ci sono molte più chance per il pilota italiano, dove potrebbe trovare un posto in un team ufficiale e cercare di ripartire con stimoli nuovi e ritrovati dopo un bruttissimo infortunio.