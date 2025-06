Reggiana, interesse per Vasic

Dopo due stagioni al Palermo, Aljosa Vasic potrebbe lasciare la formazione rosanero. Il centrocampista serbo, naturalizzato italiano originario di Camposampiero, sarebbe in procinto di lasciare la Sicilia per restare in Serie B.

Su Vasic ci sarebbe l’interesse della Reggiana. Gli emiliani, reduci dalla grande salvezza di quest’ultima annata, vorrebbe prelevare l’ex prodotto delle giovanili del Padova in prestito.