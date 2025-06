Sinner, mani nei capelli: deve fermarsi

La notizia appena arrivata è un’altra brutta botta per Jannik Sinner: deve fermarsi per forza, spiazzati i tifosi.

Jannik Sinner ha superato agevolmente il primo turno del torneo di Halle. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-3 ed è così approdato al secondo turno, dove se la vedrà con il kazako Bublik, battuto di recente ai quarti di finale del Roland Garros.

L’obiettivo di Jannik è alzare di nuovo il trofeo al Terra Wortmann Open, anche se il leader della classifica ATP è concentrato soprattutto su Wimbledon: il torneo di Halle è l’ideale per arrivare ai Championships nella migliore condizione fisica e mentale, mettendosi definitivamente alle spalle il doloroso ko nella finale dell’Open di Francia contro Carlos Alcaraz.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che ha di nuovo gelato tutti i fan di Jannik Sinner. Non è un segreto che al termine di questa stagione il 23enne di San Candido dovrà trovare un nuovo coach da affiancare a Simone Vagnozzi: la speranza dei ‘Carota Boys’ era riposta in un possibile ripensamento di Darren Cahill, ma l’allenatore australiano ha appena confermato la scelta fatta già da diverso tempo.

Disperazione Sinner: si deve fermare, altra mazzata per Jannik

Intervenuto al podcast ‘Serve with Andy Roddick’, condotto proprio dall’ex campione di tennis statunitense, Cahill ha detto chiaramente che ha ormai raggiunto un’età che lo porta a prendere decisioni ben precise. “Quest’anno compirò 60 anni e arriva un momento in cui capisci che è il momento di fermarsi“, le parole di Cahill, che poi si sofferma su un episodio avvenuto qualche tempo fa.

“Abbiamo avuto questa conversazione al termine dello scorso anno, lui non avrebbe dovuto dirlo pubblicamente, ma ha fatto un errore”, ha aggiunto sorridendo il coach australiano durante il podcast condotto da Roddick. Cahill ha poi raccontato nel dettaglio quanto accaduto: “Lui ha detto in conferenza stampa che sarebbe stato il mio ultimo anno da allenatore, poi è tornato negli spogliatoi mettendosi le mani nei capelli e dicendo ‘ho fatto un errore enorme’ ma gli ho detto che era tutto ok”.

Sempre con il sorriso l’ex tennista ha poi aggiunto che effettivamente il piano era quello di terminare la stagione e poi ritirarsi. Poi però ha concluso lasciando aperta una piccola porticina: “E’ un anno molto lungo…“