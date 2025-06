Achille Polonara commuove: messaggio da brividi

Achille Polonara ha commosso milioni di italiani dopo l’ultimo messaggio pubblicato: è assolutamente da brividi.

Achille Polonara, nato ad Ancona il 23 novembre 1991, è uno dei giocatori di basket più talentuosi e affermati degli ultimi anni. Ha vinto in carriera una Supercoppa italiana, una FIBA Europe Cup e un campionato spagnolo. A livello individuale, poi, è stato insignito due del premio di miglior under 22 della Serie A e si è anche laureato vice-campione al FIBA EuroBasket Under-20 2011.

Fratello minore di Valerio, cestista attivo prevalentemente nelle serie dilettantistiche, nel 2020 è diventato padre dando il nome Vitoria alla figlia, in onore della città basca in cui ha vinto un campionato spagnolo. Parliamo di un giocatore di grandissimo talento ed esperienza, che stavolta ha commosso tutta Italia. Non per le sue gesta in campo, bensì per un messaggio da brividi inviato sui social media.

Achille Polonara, messaggio da brividi: commuove il web

Il 16 giugno 2025, la Virtus Bologna ha comunicato che a Polonara è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide. In seguito a questa notizia, il cestista italiano ha inviato un messaggio davvero molto commovente ai suoi follower su Instagram, dove nella didascalia si scusa per non essere riuscito a rispondere a tutti i messaggi e a tutte le chiamate di questi giorni: “Sono stati, sono e saranno giorni difficili per vari motivi. La notizia della malattia, la paura, il pensiero di dover stare lontano dai miei figli per un lungo periodo, ma nonostante tutto cerco di guardare le cose in maniera positiva”.

Il messaggio continua con Polonara che rivela le sue volontà al momento inafferrabili, come abbracciare o salutare un sacco di persone o festeggiare lo scudetto italiano conquistato nel 2025, grazie al successo dei suoi compagni di squadra e del suo staff in finale. E poi un consiglio, quello di apprezzare quello che ognuno di noi ha, perché “vi assicuro che non so che farei per stare con la mia famiglia, con i miei amici, per fare una passeggiata e tante altre semplici cose che sembrano scontate ma sono momenti preziosi”.

Come specificato da lui stesso, adesso lo attende una sfida che definire complicata è pure a dir poco riduttivo. Ma, come sempre ha fatto, l’affronterà dando tutto quello che ha. Un emssaggio davvero commovente e da brividi, per un atleta che in passato è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata. Adesso lo attende una nuova battaglia, e non dovrà affrontarla da solo, malgrado la distanza che lo separa in questo momento dalle persone che ama.