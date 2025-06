Dieci, Cento, Mille, Gigi Buffon. Sembrava lui il Presidente della FIGC

Dieci, Cento, Mille, Gigi Buffon. Il protagonista assoluto nel giorno di Gattuso è stato lui più del nuovo Ct azzurro. Un po’ come è capitato martedì tra Ranieri e Gasperini con il primo che ha “rubato” la scena al secondo. Buffon ha detto quello che avrebbe dovuto dire Gravina, tanto da sembrare lui il presidente della Figc. Assunzione di responsabilità totale perché Gattuso è stata soprattutto una sua scelta e se andrà male sarà pronto a farsi da parte. Parole scontate, ma con questa presidenza suonano come straordinariamente nuove. Per il resto nulla di nuovo. Gattuso ha detto tutto quello ci aspettavamo dicesse. Perché alla fine i problemi del nostro calcio sono sempre gli stessi e ce li portiamo dietro da più di un decennio. Stesse tematiche, stessa situazione di sempre con i giovani e solito tema dei troppi stranieri nel nostro calcio.

Ogni giorno in azzurro sembra il giorno di un grande Bill Murray in “Ricomincio da Capo”, film degli anni ‘90 e perfetta fotografia della nazionale italiana e del nostro paese. Sicuramente Gattuso si è già dimostrato più empatico rispetto a Spalletti sul tema giocatori che hanno “rifiutato” l’Italia, ma quello fa parte della grande diversità tra i due. Perché se Spalletti è l’Est, Gattuso è l’Ovest anche per come vedono il calcio. Chiusura dedicata a Gravina. Ho capito poco del progetto Prandelli, mentre ho capito tanto sul tentativo fatto per portare Ranieri sulla panchina azzurra. Gravina ha detto che non si può parlare di rifiuto da parte di Ranieri. E allora mi chiedo, ma tutti quelli che hanno ricostruito passo dopo passo dal giorno alla notte il presunto ripensamento di Ranieri, cosa hanno ricostruito esattamente? Non solo, l’ex allenatore della Roma sulla base di queste ricostruzioni è stato massacrato ingiustamente. Da qui si capisce ancora di più la risposta simbolo di Ranieri durante la presentazione di Gasperini.