Dramma durante il torneo di Halle: corsa in ospedale

Durante il torneo di Halle, sembra che ci sia stato un evento davvero terrificante, ecco cosa è accaduto di preciso.

Il torneo di Halle, solitamente, torna utile a molti giocatori in preparazione verso Wimbledon. Dopotutto, anche Sinner ha deciso di parteciparvi. Cercherà di fare il miglior risultato possibile e immaginabile in vista del ritorno sull’iconico manto d’erba del torneo inglese, specialmente dopo la sconfitta amara e ancora difficile da digerire avvenuta in finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

Un match che, indubbiamente, avrà lasciato un bel po’ di amaro in bocca al tennista italiano. Tuttavia, è necessario ripartire, e per farlo è fondamentale concentrarsi al meglio su Halle e po isuccessivamente sbarcare a Wimbledon. Purtroppo, però, proprio all’interno di questo torneo è successo qualcosa di potenzialmente davvero molto drammatico: tutti i dettagli a riguardo.

Dramma durante il torneo di Halle: cosa è successo

Durante il match di Zverev contro Marcos Giron ad Halle, è stata sfiorata una tragedia che si è conclusa senza feriti ma che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia. Un cartellone pubblicitario della Owl Arena è caduto dal secondo anello, e ha colpito in pieno una signora di 62 anni seduta nelle file sottostanti, senza causare ferite di rilievo alla dnno. Quest’ultima ha comunque ricevuto un impacco di ghiaccio (che lo stesso Zverev ha deciso di portargli).

Il direttore del torneo, Ralf Weber, si è scusato pubblicamente attraverso un comunicato ufficiale, dato che quanto è capitato poteva portare a un esito davvero drammatico: “La donna è stata trasportata in ospedale ad Halle per motivi di sicurezza. Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. Ci rammarichiamo profondamnete dell’incidente”. Secondo quanto raccontato nel comunicato ufficiale, un banner pubblicitario si è staccato dal livello superiore e ha colpito una donna, seduta in quello inferiore.

Non ha riportato gravi lesioni, come dicevamo, ed è riuscita a lasciare lo stadio dopo lo spavento, con un impacco di ghiaccio sul collo offertogli da Alexander Zverev. Si tratta sicuramente di un evento molto triste e che avrebbe potuto culminare potenzialmente in una terribile tragedia. Ciò non è accaduto, per fortuna, e così ecco che arriviamo a un incidente che non è costato caro a nessuno, ma che poteva avere un prezzo decisamente più alto da considerare, specialmente per quanto riguarda la vita e la salute di questa donna in particolare.