Ferrari, decisione assurda: tifosi impietriti

La Ferrari non sta vivendo una stagione particolarmente semplice. Proprio per questo motivo, urge un cambiamento radicale.

La Ferrari non sta vivendo una stagione particolarmente semplice, questo è purtroppo indiscutibile. Nonostante il campionato sia iniziato sotto il migliore degli auspici, il cavallino rampante fino a questo momento ha dimostrato sicuramente di essere assolutamente non all’altezza della McLaren, e in certe gare neanche di Red Bull e Mercedes.

Il 2025, quindi, sta raccontando di una stagione che è davvero tutto fuorché godibile per ogni tifoso della rossa. Ma cos’è che non funziona, considerando che a Maranello non viene conquistato un mondiale dal 2008?

Difficile dirlo, ma di certo la questione potrebbe anche essere risolvibile “lasciando” l’Italia: può sembrare assurdo, ma è proprio quello che potrebbe fare la Ferrari nel prossimo futuro. Approfondiamo la questione nel merito.

Ferrari, decisione incredibile: i dettagli

Nico Rosberg, al podcast di Sky UK The F1 Show, ha parlato dei problemi della Ferrari. In particolar modo del fatto che sembra che il livello di eccellenza raggiunto dalla rossa in F1 non è paragonabile a quello dei team britannici o della Mercedes, in moltissime aree della scuderia. Questo, secondo Rosberg, perché in Italia è tutto molto più difficile. In Mercedes, ogni volta che Hamilton aveva un problema andava immediatamente da Toto Wolff, che avrebbe deciso subito, ma in Ferrari decidono in tanti e persino Hamilton non sa bene cosa fare, quindi è tutto un po’ difficile.

E neanche trasferirsi in Inghilterra garantirebbe chissà quale risultato eccezionale alla Ferrari: “Ho sentito un’indiscrezione sulla Ferrari che sta valutando la possibilità di aprire una filiale nel Regno Unito, perché è quella la motorsport valley. Il problema sarebbe la giusta comunicazione. Questa base deve comunicare in modo eccellente con la sede centrale, e forse questo non è possibile”. Insomma, per la Ferrari è molto complicato arrivare non solo a un successo in psita costante e continuo, ma anche a una certa stabilità dal punto di vista delle gerarchie e delle strutture.

Una problematica, questa, che sta trascinando la rossa in un loop di mancanza di risultati soddisfacenti che ormai dura da tanti, troppi anni. Tant’è vero che Charles Leclerc non ha mai avuto una concreta possibilità di laurearsi campione del mondo, malgrado sia arrivato in Ferrari come giovane promessa della F1. Adesso è un pilota maturo e capace di grandi cose, senza però un progetto alle spalle che fino ad ora sia riuscito a gratificarlo particolarmente.