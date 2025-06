Hamilton sbalordisce, anche Russell resta senza parole

Lewis Hamilton sa ancora come sorprendere: la reazione di Russell è sbalordita, il pilota Mercedes resta senza parole

Parlare di momento no per Lewis Hamilton è forse riduttivo. L’arrivo alla Ferrari, accompagnato da grande entusiasmo, si è rivelato quasi un incubo per il pilota di Stevenage. Il feeling con la SF-25 non è mai nato e, ad eccezione del lampo nella sprint in Cina, il sette volte campione del mondo ha faticato a trovare il ritmo, finendo spesso alle spalle anche del compagno di squadra Charles Leclerc.

Una situazione che non può far piacere ad Hamilton che, infatti, nelle dichiarazioni alla stampa ha faticato a nascondere il suo cattivo umore. Un cattivo umore che, a quanto sembra, non si porta anche fuori dalla pista. O almeno, è questo quanto emerge da alcune dichiarazioni di George Russell che ha svelato alcuni insoliti retroscena sul rapporto tra i venti piloti di F1. Un gruppo eterogeneo, con rappresentate tutte le fasce di età, ma un gruppo che – come tutti i gruppi in questo particolare momento storico – non può non avere la chat Whatsapp.

Già, proprio così: anche i piloti di F1 hanno il loro gruppo Whatsapp. Lo ha svelato qualche anno fa Norris ed ha confermato in un’intervista alla Bild nei giorni scorsi George Russell.

Hamilton, la rivelazione di Russell sulla chat Whatsapp

F1 Driver Chat, il nome del gruppo che coinvolge tutti i piloti della Formula 1 e che ha in Russell uno dei protagonisti. Proprio il vincitore del Gran Premio del Canada ha spiegato qual è la funzione del gruppo e quanti e quali messaggi vengono condivisi dai piloti.

Niente liti sugli incidenti in pista, nessuno spazio neanche al gossip (“Se si dovesse parlare di fidanzate, qualcuno dovrebbe inviare sempre messaggi”). Una chat particolarmente silente quella dei piloti di Formula 1, ma con qualche sorpresa che ha sbalordito lo stesso Russell: “In realtà il gruppo non è così attivo come tutti pensano – le parole del pilota Mercedes –. Hamilton recentemente ha iniziato ad inviare dei meme e la cosa mi ha sorpreso“. Un Lewis in versione social come non si è abituati a vedere ed immaginare, tanto da lasciare di stucco anche i suoi colleghi.

Ma la chat di F1 non è tra quelle che suonano ad ogni ora, come spiega ancora Russell: “Parliamo soprattutto degli argomenti trattati durante le riunione dei piloti e che necessitano di chiarimenti, come i due pit stop di Monaco. Ci messaggiamo ogni settimana, non è di quei gruppi in cui vengono continuamente condivise delle foto divertenti“. Hamilton a parte, sorprendentemente.