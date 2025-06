Minacce ad Alcaraz, paura a Londra: l’ammissione è agghiacciante

I fan di Carlos Alcaraz sono molto spaventati da quanto sta accadendo al campione spagnolo: l’ammissione ha gelato tutti.

Carlos Alcaraz ha scelto di prendere parte al Queen’s per prepararsi al meglio in vista del torneo di Wimbledon. Il tennista spagnolo arriva da un periodo davvero straordinario: i due successi conquistati a Roma e a Parigi, entrambi in finale contro il grande rivale Jannik Sinner, fanno sì che il 22enne di Murcia goda dei favori del pronostico anche ai Championships.

Per cominciare la stagione sull’erba e arrivare a Wimbledon nelle migliori condizioni possibili Alcaraz ha optato per il torneo londinese, a differenza di Sinner che invece ha scelto di tornare a Halle dopo il trionfo dello scorso anno. Tuttavia proprio a Londra il numero 2 al mondo ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sconvolto tutti i suoi fan.

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro Adam Walton nel primo turno del Queen’s il talento iberico si è soffermato non solo sulla gara contro l’australiano e sulle condizioni dei campi del torneo, ma anche su un aspetto che lo spaventa parecchio. Alcaraz ha infatti parlato delle minacce che i tennisti devono spesso ricevere sui social media.

Alcaraz minacciato: il campione spagnolo ha svelato tutto

Anche il campione spagnolo ha ammesso di aver ricevuto in più di un’occasione insulti e messaggi d’odio sui propri profili social. “Ci sono alcuni messaggi davvero brutali – le parole di Alcaraz in conferenza stampa – Non dirò esattamente quali messaggi ho ricevuto, ma sono molto pesanti e alcuni ti spaventano persino. Ovviamente, quando perdi, ricevi molti messaggi. Alcuni sono piuttosto buoni; altri, piuttosto cattivi. Preferisco non pensarci“.

Alcaraz ha poi aggiunto che ha imparato a non guardare i social specialmente dopo una sconfitta. Gli insulti più pesanti sono infatti arrivati dopo un ko al primo turno o magari dopo una partita che non avrebbe dovuto perdere: “Ho visto il messaggio e mi ha colpito molto. A volte è difficile affrontarlo – ha aggiunto il tennista spagnolo – Dobbiamo conviverci, come atleti professionisti, dobbiamo affrontarlo nel miglior modo possibile“.

Il vincitore dell’ultima edizione del Roland Garros ha poi dato un consiglio ai colleghi e alle colleghe che si ritrovano a dover fare i conti con questa situazione: “Meglio non guardare i social media quando le cose non vanno molto bene, perché a volte le persone possono essere davvero pericolose“.