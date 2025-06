Sinner escluso: scoppia la bomba nel tennis

Jannik Sinner escluso dagli organizzatori del torneo: arriva la bomba che mette sotto sopra il tennis, cosa è accaduto

Le gioie e i dolori del numero 1 al mondo: essere il più forte, ma anche il più chiacchierato, quello che attira l’attenzione e il cui comportamento è vivisezionato per trarre spunti di polemiche. Jannik Sinner lo ha capito bene in questo anno da leader del ranking e, si può dire, ci ha anche fatto il callo.

Lui resta imperturbabile, si concentra sul campo e i risultati gli danno ragione. Due i tornei disputati dal suo ritorno dopo la squalifica, due le finali raccolte e pazienza che Alcaraz in entrambi i casi ha alzato la coppa: Sinner sa che contro lo spagnolo prima o poi, proprio contro lo spagnolo, arriverà la vittoria tanto cercata.

Intanto il 23enne sta prendendo confidenza con l’erba in vista di Wimbledon, torneo che partirà il 30 giugno e lo vedrà ai nastri di partenza ancora una volta come testa di serie numero 1. In molti ipotizzano l’ennesima finale contro Alcaraz, ma per raggiungerla c’è un lungo percorso da fare. Un percorso che Sinner ha deciso di iniziare ad Halle per abituarsi ad una superficie non facile da assimilare. Saranno due gli appuntamenti sull’erba per Jannik: Halle e Wimbledon, prima di tornare dopo si trova meglio, sul cemento.

Sarà quella la stagione in cui l’italiano dovrà difendere più punti: dal 1000 di Cincinnati agli Us Open, è stato proprio da agosto in poi che Sinner ha spiccato il volo ed ora dovrà confermarsi per restare il numero 1 al mondo. Proprio in vista del cemento arriva l’esclusione che fa molto discutere.

Sinner escluso da Cincinnati: la gaffe degli organizzatori

Campione in carica, Jannik Sinner non compare nel manifesto del torneo di Cincinnati di quest’anno. Una svista che ha fatto rumore: compaiono Ben Shelton, tennista di casa, Carlos Alcaraz e Coco Gauff, vincitori del Roland Garros.

Non c’è il volto di Sinner nel manifesto dell’edizione 2025 del Master 1000 americano, come manca anche quello di Aryna Sabalenka, l’altra vincitrice dell’edizione dello scorso anno. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi dell’altoatesino che sotto al post pubblicato sui social si sono scagliati contro l’organizzazione, parlando di mancanza di rispetto. Per i due campioni però ci sarà tempo e modo per prendersi la ‘vendetta’: magari vincendo anche quest’anno e stampando il loro volto e il loro nome ben impresso nella storia del torneo di Cincinnati.