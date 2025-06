Tragedia nello sport mondiale: muore ad appena 19 anni

Lo sport di tutto il mondo è in lutto per la tragedia che si è consumata nelle scorse ore: il 19enne non ce l’ha fatta, il dolore è enorme.

La notizia ha sconvolto tutti gli appassionati di sport. Una tragedia terribile che ha strappato alla vita un giovane talento, suscitando enorme commozione: i familiari, il club e i tifosi sono distrutti da questa perdita così pesante. Sono già moltissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in omaggio a un ragazzo andato via troppo, troppo presto.

Luis Guevara, in forze ai Baltimore Orioles nella Minor League di baseball, è morto a causa delle ferite riportate durante un “incidente con un’imbarcazione“, secondo quanto riportato dalla Florida Fish and Wildlife Commission (FWC). Il 19enne è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto domenica al largo di Lido Key, nella contea di Sarasota.

La FWC ha riferito alla CNN che quattro persone sono finite in acqua a causa della collisione frontale avvenuta tra due moto d’acqua. Due passeggeri hanno riportato ferite lievi, mentre Luis Guevara e un’altra persona sono stati trasportati in ospedale. Il giocatore dei Baltimore Orioles è morto nella giornata di domenica per le ferite riportate nell’incidente.

Tragedia nello sport, lutto terribile: addio al giovane talento

Il club della Minor League di baseball ha voluto onorare la memoria del giovane giocatore con un ricordo struggente pubblicato sui propri profili social. “Luis era un membro amato della nostra organizzazione e siamo devastati dalla sua tragica scomparsa“, ha dichiarato Mike Elias, vicepresidente esecutivo e direttore generale degli Orioles, in una dichiarazione su X.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra e chiediamo che si continui a rispettare la loro privacy in questo momento difficile“, ha poi aggiunto Mike Elias. Molti i commenti di tifosi distrutti dal dolore per la morte del giovane talento.

Luis Guevara è stato ingaggiato dagli Orioles nel gennaio 2023 come free agent internazionale: il 19enne era infatti cresciuto in Venezuela. Nella sua prima stagione nel baseball statunitense ha disputato 30 partite, di cui 24 con la squadra di Singola A Delmarva, quattro con gli FCL Orioles e due con la Doppia A Chesapeake. Nel 2023 e nel 2024 il giovane tragicamente scomparso aveva vissuto le sue prime due stagioni da professionista nel baseball con i DSL Orioles nella Repubblica Dominicana.