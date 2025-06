Alex Zanardi, cinque anni dopo: dramma infinito

Il dramma di Alex Zanardi: dopo cinque anni dal terribile incidente in handbike ecco come sta il campione bolognese.

Sono ormai passati cinque anni dal terribile incidente che ha completamente stravolto la vita di Alex Zanardi. Il 19 giugno 2020 il campione bolognese viveva uno dei momenti più terribili della sua esistenza: un camion lo travolse mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza in handbike. Sulla statale 146 l’ex pilota di F1 ha perso il controllo del suo mezzo, invadendo l’altra corsia: l’impatto con un camion che veniva dalla direzione opposta è stato inevitabile.

Zanardi è stato operato più volte ed è rimasto molti mesi in ospedale per la gravità delle sue condizioni. Il ritorno a casa è avvenuto solo nel dicembre 2021: oggi tutto ciò che si sa è che il campione paralimpico prosegue la riabilitazione monitorato dai medici che lo hanno in cura e assistito dai suoi familiari.

In questi anni sono arrivati ben pochi aggiornamenti sulle sue reali condizioni di salute. La famiglia dell’ex pilota, infatti, ha preferito non far uscire nulla all’esterno: una posizione praticamente identica a quella della famiglia Schumacher, che ha eretto un muro di gomma a protezione dell’ex pilota della Ferrari.

Dramma Zanardi: cinque anni dopo, ecco come sta

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, sua moglie Daniela Manni ha detto solo che Zanardi fa “dei passi avanti e dei passi indietro“ e che tutto ciò che le interessa è concentrarsi sulle cure di suo marito: “Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro”.

Niente da fare, quindi, per i tantissimi fan che vorrebbero sapere qualcosa in più su Alex Zanardi. La speranza è sempre quella di vederlo un giorno comparire di nuovo in pubblico, ma al momento è un’ipotesi altamente improbabile. Proprio come Schumacher: i due ex piloti sono accomunati da un destino molto simile.

Entrambi, però, sono sempre nel cuore di tutti coloro che per tanti anni ne hanno ammirato le straordinarie gesta sportive. Zanardi, costretto all’amputazione delle gambe dopo un altro terribile incidente al Lausitzring nel 2001, è ancora oggi una grandissima fonte di ispirazione per tanti atleti disabili. La sua tenacia, la determinazione e il desiderio di rimettersi sempre in piedi fanno sì che il campione bolognese sia per molti un esempio da seguire.