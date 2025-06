Mondiale per Club, primo ko sudamericano: il Bayern batte il Boca 2-1 e va agli ottavi. L’Esperance elimina Los Angeles FC

Nella notte americana, al Mondiale per Club, sono arrivate una vittoria europea e una africana. E soprattutto è arrivata la prima eliminazione matematica del torneo. A vincere sono state Bayern Monaco e Esperance Tunisi rispettivamente contro Boca Juniors e Los Angeles FC. Quella degli argentini è la prima sconfitta di un club sudamericano; mentre, per i tedeschi è il secondo successo nonché il pass per gli ottavi. Mentre per i californiani è arrivato il secondo ko su due gare.

Los Angeles out!

A sorpresa, l’Espérance di Tunisi conquista la sua prima storica vittoria al Mondiale per Club, superando per 1-0 il Los Angeles FC e sancendo l’eliminazione dei californiani, primi a lasciare ufficialmente il torneo.

Decisiva la rete di Youcef Belaïli, esterno classe 1992, che al 70° minuto ha firmato il gol-vittoria con un gran sinistro.

Il Los Angeles FC ha faticato a impensierire la difesa tunisina. L’occasione più ghiotta per pareggiare è arrivata nel recupero, quando Denis Bouanga ha fallito un rigore all’undicesimo minuto oltre il 90’: respinto dal portiere Ben Said, portiere dell’Espérance.

Bayern a punteggio pieno: primo ko sudamericano

Il Boca Juniors è la prima sudamericana a cadere al Mondiale per Club, sconfitto 2-1 dal Bayern Monaco di Kompany. Dopo un gol annullato a Olise per fallo di Gnabry su Marchesin, i tedeschi passano al 17’ con Kane, rapido a sfruttare un errore difensivo. Nella ripresa, Merentiel pareggia con una bella azione personale, ma al 78’ Olise firma il gol decisivo con un sinistro a giro su assist di Kane. Per il Bayern è la seconda vittoria nel torneo dopo il 10-0 all’Auckland. Fino a questo momento, squadre argentine e brasiliane erano imbattute con 6 vittorie e 3 pareggi.