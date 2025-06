Pedullà: “Napoli, McTominay incedibile: no all’Arabia Saudita”

Scott McTominay è considerato intoccabile dal Napoli, e la cosa non sorprende affatto. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista scozzese è diventato uno dei protagonisti dello Scudetto e si è perfettamente integrato nella realtà partenopea. Sta talmente bene in azzurro da non prendere neppure in considerazione l’idea di lasciare il club.

La conferma di Antonio Conte in panchina ha rafforzato ulteriormente la sua posizione: è stato proprio l’allenatore salentino a volerlo con decisione, e il rapporto tra i due è solido.

Il tentativo dell’Al Hilal di Inzaghi

Nonostante ciò, qualcuno ha provato a tastare il terreno. Simone Inzaghi, infatti, ha effettuato un sondaggio per conto dell’Al Hilal, alla ricerca di rinforzi di spessore per il centrocampo. Ma la risposta è stata netta: nessuna apertura, nessuna possibilità. Il club saudita dovrà guardare altrove.

Un segnale chiaro che, soprattutto in certe situazioni, nemmeno i milioni riescono a spostare le pedine più preziose.