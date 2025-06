Pedullà: “Ngonge vuole il Torino e il Napoli pensa a Milinkovic-Savic”

Vecchie conoscenze pronte a ritrovarsi. Cyril Ngonge ha manifestato apertura totale al trasferimento al Torino, dove potrebbe ricongiungersi con Marco Baroni, l’allenatore che a Verona lo aveva valorizzato e aiutato a imporsi nel panorama della Serie A. Un legame professionale forte, che il tecnico granata vorrebbe ricostruire anche nella sua nuova avventura sotto la Mole.

Parallelamente, il Napoli continua a monitorare Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore del Torino è finito sul taccuino della dirigenza partenopea dopo una stagione ad alti livelli. La clausola, che si aggira sotto i 20 milioni di euro, rende l’operazione interessante ma, almeno per ora, da Napoli non è ancora arrivata una decisione definitiva. L’assenza di forti pressioni da parte di club stranieri rappresenta un’opportunità per il Torino, che potrebbe prendere in mano la situazione per evitare sorprese.

Molto dipenderà anche dalla posizione di Alex Meret, che resta al centro delle valutazioni del Napoli. Intanto, Baroni guarda avanti e spera nel ritorno di Ngonge, immaginando di costruire un nuovo ciclo granata ripartendo da una certezza del suo recente passato.