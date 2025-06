Pedullà: “Non solo il Bologna su van Bommel”

Figlio d’arte e talento cristallino, Ruben van Bommel — classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar — è uno dei nomi caldi del mercato estivo. Esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce, il giovane olandese ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Bologna e Lazio.

La situazione

Il club rossoblù ha già fatto alcuni tentativi per portarlo in Italia e continua a monitorare la situazione, anche se per ora non è riuscito ad affondare il colpo. Sullo sfondo c’è anche la Lazio, che segue con attenzione van Bommel da settimane ma, bloccata dalle necessità di sfoltire l’organico, non potrà muoversi concretamente fino a fine giugno.

La valutazione di van Bommel

La valutazione del cartellino si aggira tra i 15 e i 17 milioni di euro, cifra che potrebbe complicare la trattativa in un mercato affollato da pretendenti. La Lazio dovrà prima liberare spazio nella rosa — Tchaouna è un nome in uscita, e anche Isaksen potrebbe partire in caso di offerte importanti — ma al momento ogni operazione è congelata.

I prossimi dieci giorni saranno decisivi per capire se ci sarà ancora margine per inserirsi nella corsa a van Bommel.