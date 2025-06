Sinner-Alcaraz, succede di nuovo: fan increduli

I fan di Sinner e Alcaraz sono rimasti senza parole: sta per succedere di nuovo, ormai non ci sono più dubbi.

Il sogno di tantissimi appassionati di tennis è di vedere anche a Wimbledon una super sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nelle ultime due occasioni, ovvero agli Internazionali BNL d’Italia e al Roland Garros, l’ha spuntata sempre il tennista spagnolo. Il rammarico più grande per Jannik è sicuramente quel quarto set della finale di Parigi, dove ha avuto più chances per chiudere il discorso e trionfare per la prima volta all’Open di Francia.

Anche i bookmakers sono convinti che a Wimbledon sarà una faccenda tra il numero 1 e il numero 2 al mondo: basti pensare che gli ultimi sei tornei del Grande Slam sono stati vinti proprio da Sinner e Alcaraz (tre a testa). Eppure nei giorni scorsi è avvenuto qualcosa di inatteso.

Sinner aveva scelto il torneo di Halle – dove aveva vinto nel 2024 – per prepararsi al meglio in vista dei Championships. Il 23enne di San Candido ha superato il tedesco Hanfmann nel primo turno ma si è poi arreso al kazako Bublik nel turno successivo: un ko che ha spiazzato tutti i tifosi del leader della classifica ATP, anche perché nel post-partita Jannik ha ammesso di avere probabilmente bisogno di “qualche giorno di pausa“.

Sinner-Alcaraz, ora è certo: lo ha detto chiaramente

Subito è scattato l’allarme per Wimbledon, anche se nella conferenza stampa che ha preceduto il match era stato lo stesso Bublik a sottolineare la forza di Sinner e Alcaraz: il kazako si è detto certo che i due campioni saranno i principali protagonisti del tennis mondiale anche negli anni a venire.

“Continueranno a giocare a questo livello – le parole di Bublik in conferenza stampa – Sono semplicemente in un’altra dimensione. È impressionante da vedere e penso sia molto bello essere parte di questi momenti da giocatori, giocando contro di loro molte volte. Ho già giocato contro Jannik già sei volte. Non ho mai affrontato Carlos, ma sono sicuro che succederà prima o poi“.

Per Bublik sono proprio Sinner e Alcaraz gli eredi designati di leggende come Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. “Auguro loro tanto successo – ha concluso il kazako – ogni volta che guardo un torneo del Grande Slam, spero che vincano, spero che si affrontino in finale, spero che questa corsa al titolo del Grande Slam si intensificherà tra loro due“.