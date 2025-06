Valentino Rossi, Marc Marquez incendia il Mugello: “Ho già vinto”

Nuovo capitolo nell’eterna rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez: le parole del pilota spagnolo infiammano il weekend del Mugello.

Il Motomondiale sbarca al Mugello per uno degli appuntamenti più attesi dai fan. La MotoGP arriva in Italia con Marc Marquez leader della classifica iridata: il campionissimo spagnolo ha 32 punti di vantaggio su suo fratello Alex e 93 sul compagno di squadra Pecco Bagnaia. Per il pilota torinese la gara del Mugello può rappresentare una delle ultime chances per credere ancora in una disperata rimonta: Marquez, invece, può sfruttare questo weekend per scavare ancora di più un solco tra lui e Bagnaia.

Tuttavia il 32enne di Cervera sa bene che non sarà affatto semplice spuntarla al Mugello. Su questa pista, infatti, Marquez ha vinto una volta sola in tutta la sua carriera: il pilota della Ducati vuole invertire la tendenza e andare a caccia di un successo che gli consentirebbe di avvicinarsi sempre più al sogno del nono titolo iridato.

Se davvero Marquez riuscisse a vincere il suo nono Mondiale andrebbe a eguagliare lo stesso numero di titoli vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi. In molti pensano che questo aspetto possa rappresentare uno stimolo ulteriore per lo spagnolo visti i tanti screzi avuti con il Dottore. Invece è lo stesso Marquez a far capire che l’idea di raggiungere Valentino Rossi non lo ossessiona così tanto.

Rossi-Marquez, Marc snobba Valentino: “Ho già vinto”

“Non so se arriverò a nove mondiali, però la sfida più grande della mia carriera l’ho già vinta ed era tornare da un momento molto brutto”, le parole di Marc Marquez in conferenza stampa. L’ex Honda ha ricordato che tre anni fa proprio al Mugello annunciava che sarebbe andato in America per operarsi di nuovo al braccio: “Quindi la mia sfida l’ho già vinta”.

“Poi ciascuno ha la propria carriera, i propri infortuni, il proprio stile di guida e il proprio carattere – ha aggiunto il pilota spagnolo nella conferenza stampa che ha preceduto il weekend del Mugello – Io sono contento delle sfide che ho affrontato, ora sto solo godendo di quello che faccio”.

Tuttavia Marquez è più che mai determinato a rimanere fino alla fine al primo posto della classifica piloti e lo ha ribadito anche davanti ai microfoni: “Ovviamente, come pilota Ducati sento della pressione e proverò a vincere il campionato”.