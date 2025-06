Alcaraz supera Sinner, c’è anche la data ufficiale

Sinner rischia di essere scavalcato da Alcaraz nel ranking ATP: ora spunta anche il momento in cui può avvenire il sorpasso.

Jannik Sinner non mancava l’accesso ai quarti di finale da 19 tornei consecutivi. L’ultima volta fu a Shanghai, nel 2023, quando venne sconfitto da Ben Shelton agli ottavi: da quel momento in poi il campione italiano è sempre arrivato ai quarti, togliendosi anche soddisfazioni straordinarie come i due trionfi agli Australian Open e il successo agli scorsi US Open.

Una serie incredibile fermata tre giorni fa da Aleksandr Bublik. Il kazako ha infatti battuto Sinner nel secondo turno del torneo di Halle, prendendosi così la rivincita del ko rifilatogli proprio da Jannik ai quarti di finale del Roland Garros. Bublik è il primo giocatore fuori dalla top 20 a essere riuscito a battere il numero 1 al mondo dopo 66 successi di fila.

Ma cosa cambia nel ranking ATP con questa sconfitta? Sinner aveva vinto il torneo di Halle nel 2024, pertanto aveva parecchi punti da difendere: con l’uscita al secondo turno Jannik perde 450 punti e non è ovviamente una buona notizia. Con i risultati ottenuti al Queen’s il grande rivale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, sta rosicchiando terreno al 23enne di San Candido.

Alcaraz supera Sinner: ecco quando può avvenire il sorpasso

Nell’ormai imminente torneo di Wimbledon il 22enne di Murcia dovrà difendere i 2.000 punti dello scorso anno, quando trionfò per la seconda volta in carriera – dopo il successo dell’anno precedente – battendo sul Centrale ancora una volta Novak Djokovic. Sinner, invece, uscì ai quarti di finale contro Medvedev, pertanto deve difendere solo 400 punti.

Tuttavia dopo Wimbledon inizia la montagna da scalare per Jannik Sinner. Nel 2024, infatti, proprio il periodo successivo ai Championships fu quello maggiormente vincente per l’italiano: diverso il discorso per Alcaraz, che invece ha pochi punti da difendere e può davvero fare quel salto importante che gli consentirebbe di avvicinare o addirittura scavalcare Jannik al primo posto del ranking ATP.

Nel 2024, dopo Wimbledon, Alcaraz ha vinto solo l’ATP 500 di Pechino, battendo in finale proprio Jannik Sinner. Al contrario l’altoatesino riuscì a trionfare ai Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai, agli US Open e infine anche alle ATP Finals: sono circa 6.000 i punti che Sinner dovrà difendere per cercare di non farsi superare da Alcaraz. L’ideale sarebbe arrivare in finale a Wimbledon per mettere un po’ di fieno in cascina: la scelta di riposare qualche giorno potrebbe rivelarsi davvero la mossa giusta.