Berrettini, l’annuncio gela: “È una sofferenza”

Per Matteo Berrettini ed anche per i suoi tifosi, la sofferenza sembra non avere fine. Ancora lontano dai campi ecco cosa sappiamo.

Il tennista azzurro è ancora lontano dai campi di tennis per infortunio e, purtroppo, per lui si parla ancora di sofferenza. I tifosi che ogni giorno cercano indizi, notizie, rassicurazioni sulla sua ripresa e magari sulla sua partecipazione a Wimbledon hanno dovuto apprendere l’annuncio più duro.

Il suo ritorno in campo, Wimbledon compreso, resta ancora un mistero e non lo si può escludere. Ciò che hanno dovuto apprendere, però, i tifosi dai social di Matteo Berrettini, riguarda la sofferenza.

Berrettini: parole che non lasciano dubbi

Mentre il tennis mondiale si muove veloce verso Wimbledon, con i tornei sull’erba che iniziano a delineare i favoriti e le condizioni degli atleti, c’è un’assenza che continua a farsi notare. Matteo Berrettini, il finalista di Church Road del 2021, non è ancora sceso in campo. Né ad Halle, né al Queen’s, né tantomeno lo farà la prossima settimana tra Maiorca ed Eastbourne, altri due appuntamenti fondamentali in vista dello Slam londinese. Un’assenza che pesa, non solo per i tifosi italiani ma per tutto il circuito, perché quando Berrettini è in forma, sull’erba è sempre uno da temere. Il problema, come spesso accade, è proprio arrivarci in forma.

Il ritiro durante gli Internazionali BNL d’Italia, a metà maggio, è stato solo l’ultimo di una lunga serie di stop. Quella partita contro Casper Ruud, interrotta per il solito problema agli addominali, ha segnato un altro capitolo amaro nella carriera di un tennista che, senza ombra di dubbio, ha dovuto affrontare più ostacoli fisici di quanto meritasse. Già a Madrid, poche settimane prima, lo stesso guaio lo aveva costretto a fermarsi. E ora, con Wimbledon sempre più vicino, Berrettini non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione. I suoi fan, però, non smettono di sperare. E un motivo c’è.

Infatti, se dal punto di vista sportivo il silenzio continua, sui social Berrettini sta mandando messaggi tutt’altro che rassegnati. Anzi. Tra le storie e i post pubblicati in questi giorni, si legge una voglia di combattere che non è da tutti. Uno in particolare ha colpito tutti: “Evitare la sofferenza è una sofferenza”, ha scritto, citando un verso tratto da Marracash. Una frase che racconta tanto, se non tutto, di ciò che sta vivendo. Non è la resa di chi si arrende al dolore, ma la presa di coscienza di chi sceglie di affrontarlo a testa alta.

La musica come rifugio

Nel post, accompagnato dalla canzone G.O.A.T – Il cuore, Matteo appare in alcuni scatti con lo stesso Marracash, come a voler dire che sì, anche nei momenti difficili, si può trovare ispirazione, forza, connessioni che aiutano a non perdersi. La musica come rifugio, certo, ma anche come strumento per rialzarsi. Perché, nonostante tutto, il fuoco dentro non si è spento. Non ancora.

Berrettini sa bene che il tempo stringe, e che Wimbledon è dietro l’angolo. Ma sa anche che presentarsi su quel campo senza essere pronto sarebbe inutile, forse persino dannoso. Il suo corpo, in questi anni, gli ha già chiesto il conto abbastanza volte. Però la mente, quella no, non ha ceduto. La testa c’è, e la determinazione pure. Il messaggio, tra le righe dei social e nei silenzi più eloquenti, è sempre lo stesso: non è finita qui. E chissà che proprio a Wimbledon, su quell’erba che tanto ama, non arrivi un nuovo capitolo. Magari diverso da tutti gli altri. Ma scritto con la stessa grinta di sempre.