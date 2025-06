Incidente fatale, lutto nello sport: aveva solo 24 anni

Il mondo dello sport è a pezzi: la giovane atleta si è spenta a soli 24 anni, fatale il terribile incidente.

Un incidente terribile, uno schianto fatale che ha strappato alla vita una giovane atleta. Tutto il mondo dello sport è in lutto per la gravissima perdita: la giocatrice di pallacanestro si è spenta a soli 24 anni. La notizia si è sparsa rapidamente nelle scorse ore, gettando nello sconforto tutti gli appassionati di basket, gli amici e i familiari.

Wanda Lopez, 24 anni, giocava con l’Obras Basket in Argentina. La giovane cestista è rimasta vittima di un tragico incidente: Wanda Lopez è stata infatti investita sui binari da un treno della Linea Roca, una delle più importanti linee ferroviarie del trasporto pubblico nel Paese che consente di muoversi nell’Area Metropolitana di Buenos Aires.

Il terribile schianto si è verificato nel quartiere di Berazategui. In questo momento le autorità che stanno indagando sull’accaduto non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto volontario, anche se in molti hanno tenuto a sottolineare quanto la giovane fosse sempre piena di vita e con lo sguardo proiettato al futuro.

Non appena si è sparsa la tragica notizia sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social. L’Obras Basket, il team in cui giocava Wanda Lopez, ha pubblicato un post su X: “Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Wanda Lopez, una giocatrice che faceva parte della nostra squadra nella Women’s League del 2025 – fa sapere il club argentino – Ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e ai suoi cari in questo momento doloroso“.

Anche la Lega Basket Femminile argentina si è affidata a un post su X per ricordare la giovane atleta: “L’Associazione piange la scomparsa di Wanda López, giocatrice che si è allenata a Berazategui e ha giocato nell’ultima Liga femminile con l’Obras. Siamo vicini alla vostra famiglia e ai vostri cari in questo momento difficile“.

Wanda Lopez giocava come guardia tiratrice ma veniva di tanto in tanto impiegata anche come ala piccola. Ha mosso i primi passi nel basket nel Deportivo Berazategui, con cui ha vinto il Campionato argentino per club Under 17 nel 2016. Nel 2022 è poi passata al Moreno de Quilmes e successivamente ha ricevuto la convocazione della Nazionale argentina di basket 3×3. All’inizio di quest’anno è stata ingaggiata dall’Obras Basket, club che milita nel massimo campionato argentino.