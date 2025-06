Incidente in moto e grave infortunio: la stella costretta ad operarsi

Il grande campione è rimasto vittima di un brutto incidente in moto: l’infortunio subito lo ha costretto a sottoporsi a un intervento.

Mettersi alla guida di una moto significa vivere un’esperienza unica, emozionante e affascinante. Al tempo stesso, però, quando si guida un veicolo a due ruote – specialmente quelli più potenti – bisogna sempre fare attenzione al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada e a tutto ciò che serve per poter viaggiare in totale sicurezza.

Tuttavia, nonostante tutti gli accorgimenti, può sempre capitare di dover fare i conti con cadute o incidenti che possono avere anche conseguenze serie. Può succedere anche alle stelle dello sport: proprio nelle scorse ore è infatti arrivata la notizia che un grande ex dell’NBA è stato costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica dopo una brutta caduta in moto.

Si tratta di Vlade Divac, ex giocatore di basket che nel corso della sua carriera ha indossato per molti anni la canotta dei Lakers ed è stato a lungo un perno della Nazionale jugoslava. Nella giornata di giovedì 19 giugno Divac, oggi 57enne, stava percorrendo una delle strade del Montenegro con la sua moto quando ha avuto un incidente: la caduta dal mezzo gli ha procurato la rottura di un’anca.

Terribile infortunio: Divac cade in moto, operato all’anca

Il giorno dopo l’ex Lakers è stato sottoposto a un intervento per l’impiantazione di un’anca artificiale. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone: i tanti fan di Vlade Divac possono tirare un sospiro di sollievo. Gli appassionati di basket hanno potuto ammirare le sue qualità prima nel Partizan Belgrado e poi nei Los Angeles Lakers. Nel massimo campionato mondiale ha giocato anche per gli Charlotte Hornets e i Sacramento Kings, prima di concludere la carriera proprio con i Lakers nella stagione 2004/2005.

Sedici anni in NBA per Divac, che nel 2019 è stato anche inserito nella Hall of Fame della National Basketball Association. Soprannominato Marlboro Man per la grande passione per il fumo, Divac ha conquistato con il Partizan una YUBA Liga, una Coppa di Jugoslavia e una Coppa Korac. E’ stato anche medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seul 1988 con la Jugoslavia: con la sua Nazionale ha poi vinto i Mondiali in Argentina nel 1990 e due volte gli Europei (Jugoslavia 1989 e Italia 1991).

Divac è uno dei pochissimi giocatori ad aver collezionato in carriera almeno 13.000 punti, 9.000 rimbalzi, 3.000 assist e 1.500 stoppate: assieme a lui solo Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Kevin Garnett e Pau Gasol.