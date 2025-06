“Mai come lui”: Sinner annichilito, tennis sconvolto

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé, anche questa volta è accaduto al solito modo: cosa è successo in particolare.

Jannik Sinner è uno dei più grandi fuoriclasse del tennis mondiale. Il ciocatore italiano, numero uno al mondo, ultimamente però non ha passato momenti esattamente positivi. Dopo la squalifica di tre mesi per il caso del Clostebol, l’altoatesino ha perso due finali consecutive contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, e in seguito anche nell’ATP 250 di Halle non gli è andata particolarmente bene: ha perso agli ottavi di finale contro Bublik.

Nelle prossime settimane si impegnerà al meglio per disputare il torneo di Wimbledon al top della forma e nel migliore dei modi, tuttavia è indiscutibile che è un momento tutt’altro che roseo per il campione italiano: proprio riguardo al suo stato di forma, in effetti, di recente è stato bacchettato, se così vogliamo dire, insieme ad Alcaraz.

Sinner, doccia gelata: di cosa si tratta

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori davvero fortissimi, ma probabilmente hanno ancora molto su cui lavorare per fare lo step definitivo ed entrare veramente nella leggenda. A dirlo e ad esserne particolarmente convinto è Richard Gasquet, ex tennista francese intervenuto nel podcast Super Moscato Show. Secondo lui, “Nadal aveva un livello così alto che poteva sempre vincere il Roland Garros. Non credo che loro due raggiungeranno mai la qualità dello spagnolo sulla terra rossa. Ai suoi tempi, le finali duravano tre o quattro set, perché era troppo forte per gli altri”.

Per lui Nadal aveva una qualità incredibile, tant’è vero che Gasquet è convinto che a Parigi sarebbe superiore ad Alcaraz e Sinner. Per quanto riguarda Sinner, ha aggiunto che lo trova un giocatore incredibile, tuttavia è altrettanto convinto che sia ancora al di sotto di Nadal, Federer e Djokovic.

In ogni caso, è sicuro che migliorerà notevolmente la qualità del suo gioco di qui in avanti. Nel corso della sua intervista, Gasquet ha voluto anche spezzare una lancia a favore di Djokovic, eliminato in semifinale proprio da Sinner. Nonostante non stia giocando al solito livello del passato nel corso di questa stagione, “ha comunque battuto Alcaraz agli Australian Open lo scorso inverno. Sinner ha 32 anni e Alcaraz 22. Dovremo aspettare ancora un po’ prima che raggiungano il loro pieno potenziale”. Insomma, il pensiero di Gasquet è chiarissimo: prima di vedere Sinner e Alcaraz al top assoluto ci vorrà ancora del tempo.