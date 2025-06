Ultim’ora Musetti, spazzati via i dubbi: notizia definitiva

Per Lorenzo Musetti arriva la notizia che spazza via qualsiasi tipo di dubbio: l’ultim’ora fa felice i fan del carrarese

Ancora in top ten: dopo aver saltato il Queen’s a causa della lesione di primo grado all’adduttore rimediata nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, Lorenzo Musetti è riuscito a conservare una posizione tra i primi dieci al mondo e partirà così verso Wimbledon.

Già, perché a Londra il carrarese con ogni probabilità ci sarà, salvo brutti colpi di scena. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’italiano lasciano ottimisti: la lesione, anche se non del tutto rimarginata, è in fase avanzata di guarigione e tra qualche giorno Musetti potrà tornare a forzare i ritmi. Nel frattempo dovrà continuare ad allenarsi a ritmi più blandi per evitare rischi in vista del terzo slam dell’anno dove difende la semifinale conquistata lo scorso anno.

Musetti a Wimbledon: “Non ci saranno problemi”

A lasciar trasparire un certo ottimismo sulla presenza di Musetti a Wimbledon è anche il giornalista Guido Monaco, intervenuto a Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport.

Le sue parole sono improntate alla fiducia: “Musetti sta facendo riabilitazione e penso che non ci siano problemi a vederlo sano a Wimbledon“. E proprio Londra è la destinazione del viaggio di lunedì di Lorenzo e del suo staff: domani il 23enne partirà diretto in Inghilterra per iniziare la fase finale della preparazione per lo slam londinese.

L’erba di Londra lo attende ed anche la difesa della top ten conquistata con una stagione su terra davvero fantastica. Ora però ha un bel po’ di punti da difendere ed è per questo che Musetti vuole farsi trovare pronto all’appuntamento. La lesione lo ha costretto a saltare il Queen’s, facendogli perdere una posizione in classifica (lunedì scenderà al settimo posto) e obbligandolo a dividersi tra acqua e laser per la fisioterapia.

Ora però gli ultimi esami hanno mostrato miglioramenti, con la lesione che si sta cicatrizzando, anche se non è completamente guarita. C’è ancora qualche giorno (il 30 inizia il torneo) per rimettersi in forma e sperare di andare più avanti possibile anche sull’erba inglese. Musetti ha voglia di stupire ancora e di dimostrare di aver fatto quel salto di qualità che tutti si aspettavano. Indicato come unico possibile avversario di Alcaraz e Sinner, ha l’occasione per dimostrare che può davvero diventare tra i migliori al mondo.