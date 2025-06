Città delle Rose Awards 2025, premiato Stefano Tacconi

Venerdì 20 giugno, nella splendida cornice dell’Ohana Beach Resort di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la 2ª edizione del Città delle Rose Awards 2025, patrocinata dalla Provincia di Teramo: una serata di grande prestigio che, grazie all’organizzazione di Nardone Eventi, ha riunito alcune delle figure più rappresentative del giornalismo, dello sport e dello spettacolo. Un’occasione speciale per celebrare i successi di un’annata straordinaria vissuta da alcune tra le realtà più brillanti del panorama abruzzese.

Tra le stelle della serata l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Stefano Tacconi, un campione senza tempo dentro e fuori dal campo nonché esempio di encomiabile tenacia. Assieme a loro, in collegamento video, anche il preziosissimo contributo dell’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Tutte personalità di grande spessore che si si sono prestate con grande disponibilità ed entusiasmo al gremito pubblico presente, unendo le proprie esperienze tra sport, attualità e spettacolo.

La magica atmosfera creata dal red carpet ha accompagnato tutta quanta la kermesse, durante la quale c’è stato modo per i tantissimi presenti di ammirare anche le maglie di Pescara Calcio, reduce dalla promozione in Serie B, A.S.D. Giulianova Calcio, dominatrice dell’ultima stagione di Eccellenza e vincitrice della Coppa Italia Dilettanti Abruzzo, Amicacci Wheelchair Basket Giulianova e ARAN Cucine Panthers Roseto, entrambe capaci di imporsi nei rispettivi campionati e di conquistare dunque un risultato storico. Alle squadre, rappresentate dai rispettivi presidenti, l’applauso e la gratitudine della platea dopo un’annata che è andata al di là di ogni più rosea aspettativa e che ha premiato con il giusto risultato sul campo visioni imprenditoriali virtuose.

La 2a edizione del Città delle Rose Awards, patrocinata da Nardone Eventi, si è così confermata non solo come un semplice evento celebrativo, ma anche come un autentico punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze abruzzesi e non solo. Il successo della serata, frutto di un’organizzazione curata nei minimi dettagli e di una partecipazione sentita e calorosa, testimonia quanto sia forte il bisogno di tali momenti di aggregazione: spazi dove l’orgoglio locale può esprimersi attraverso storie di sport, giornalismo e spettacolo che sanno ispirare e unire. Con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione, il Città delle Rose Awards rilancia la propria missione: celebrare l’eccellenza per costruire insieme un futuro in cui il talento, la determinazione e l’amore per il territorio siano sempre protagonisti. L’organizzazione ringrazia la Regione Abruzzo e la provincia di Teramo per la presenza, vicina e supporto alla manifestazione.