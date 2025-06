Dramma Federica Pellegrini, rivelazione straziante

Il dramma vissuto da Federica Pellegrini ha lasciato senza parole tutti i fan della Divina: nessuno se l’aspettava.

La carriera di Federica Pellegrini nel nuoto è costellata di successi. Il palmares della Divina parla di una medaglia d’oro e una d’argento alle Olimpiadi, sei medaglie d’oro ai Mondiali, sette agli Europei (più altre sette agli Europei di vasca corta) e un’infinità di altri trionfi, premi e riconoscimenti. Non è certo un caso se Federica Pellegrini è considerata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e una delle migliori di sempre in assoluto nel suo ambito.

Tuttavia la 36enne di Mirano ha dovuto affrontare anche momenti tutt’altro che semplici durante i tanti anni nel nuoto. In molti ricorderanno gli attacchi di panico vissuti dalla Divina in vasca, nati da un problema fisiologico come ha raccontato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa.

“Scoprirono che ero bronco asmatica, io non lo sapevo, e perciò i miei bronchi a contatto con l’acqua e il cloro si chiudevano – il racconto dell’ex nuotatrice – Questo problema, a livello fisico, l’ho risolto presto, lo scoglio più duro è stato a livello mentale perché io mi sono ritrovata ad avere paura di affrontare le gare per ciò che mi era capitato“. Oltre agli attacchi di panico Federica Pellegrini ha dovuto fare i conti con un’altra problematica molto seria.

Dramma Pellegrini: la campionessa ha svelato tutto

La Divina è stata ospite di Verissimo, il talk-show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La puntata è stata registrata lo scorso gennaio ma è andata in onda sabato 21 giugno. Nel salotto di Mediaset la 36enne si è soffermata anche sulla lotta contro la bulimia, un disturbo dell’alimentazione che può portare a conseguenze pesanti.

“Ho sofferto di bulimia durante l’adolescenza – il suo racconto a Verissimo – Ho avuto la forza di dire che qualcosa non andava e mi sono fatta aiutare da un professionista. Io nel giro di 2 o 3 anni ne sono uscita“. Non è la prima volta che la campionessa di nuoto decide di affrontare questo argomento così delicato.

Anche a Ballando con le Stelle aveva parlato della bulimia, causata dal fatto di dover sempre essere in costume da bagno, davanti a tutti. “Quando il tuo corpo ha quella fase di passaggio, da corpo di bambina a quello da donna, non ti riconosci più – aveva detto la Divina nel dancing show di Milly Carlucci – Questo non riconoscermi allo specchio mi ha portato ad avere questo problema psicologico e grandissimi sensi di colpa. Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato“.