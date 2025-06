Longari: “L’Arsenal vuole anticipare la concorrenza per Hato…”

Sono previsti nei prossimi giorni e ore nuovi contatti tra Arsenal e Ajax per valutare ancora l’operazione che potrebbe portare Jorrel Hato a Londra. Il giovanissimo difensore ha attirato l’attenzione di molti club in Europa. I Gunners, dunque, hanno fretta di chiudere e portare a casa il calciatore prima che la concorrenza si faccia troppo agguerrita.

In particolare riporta Gianluigi Longari, l’agente di Hato si trova nella capitale inglese. L’Arsenal spinge per chiudere in fretta perché vuole evitare l’inserimento forte dei concittadini del Chelsea.