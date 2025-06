Longari: “Taremi-Inter verso l’addio”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su X, le strade di Mehdi Taremi e dell’Inter potrebbero presto dividersi. L’attaccante iraniano è reduce da una stagione molto negativa rispetto a quelle che erano le attese. Da terza soluzione per l’attacco, per lunghi periodo l’ex Porto è stato un oggetto misterioso. Complice qualche infortunio di troppo, il centravanti è rimasto ai margini giocando meno di quando avrebbe voluto lui stesso e l’Inter e rendendo ancora meno.

L’agente del centravanti iraniano è già in moto, su mandato della società nerazzurra, per trovare una nuova sistemazione a Taremi che all’Inter un anno era arrivato a parametro zero. Per lui si sarebbe fatto avanti il Besiktas, con cui l’agente di Taremi avrebbe avuto dei contatti. I bianconeri turchi e l’Inter però finora non hanno ancora avuto alcun contatto diretto. Situazione da monitorare, mentre nel frattempo il giocatore non sta partecipando al Mondiale per Club per via della situazione geopolitica dell’Iran.