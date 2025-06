Longari: “Theo-Al Hilal, il Milan agevola l’operazione”

Theo Hernandez e l’Al Hilal: dopo settimane di rifiuti, alla fine il terzino sinistro ex Real Madrid e Atletico ha aperto alla destinazione. L’esterno francese dovrebbe infine accasarsi nel club della Saudi Pro League, che da qualche settimana ha in panchina Simone Inzaghi. Due ex avversari nel derby di Milano che, presto, potrebbero riunirsi per provare a dominare in Arabia Saudita e, magari, anche nella Champions League asiatica. Dovremmo dunque esserci, anche perché il Milan vuole salutare Theo Hernandez e guardare avanti, e finalmente il francese ha scelto l’Al Hilal come prossima meta della sua carriera.

Ad agevolare l’operazione, in queste ore, ci sarebbe anche un’apertura del Milan a cedere un po’ sull’incasso della cessione per agevolare l’addio di Theo in Arabia Saudita. Quella su Theo e la squadra saudita è una indiscrezione riportata da Gianluigi Longari fin dal mese di maggio quando la formazione saudita non aveva ancora avuto l’ok definitivo da Inzaghi, ma già pensava in grande con un big della Serie A, perfetto per le idee tattiche del tecnico piacentino.