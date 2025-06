Marc Marquez scatena il caos in pista: spunta il video

Marc Marquez fa sempre parlare di sé, specialmente quando torna a correre nei Gran Premi italiani: cosa è successo.

Marc Marquez, nel 2025, è tornato assoluto protagonista della MotoGP, rappresentando l’indiscutibile dominatore della stagione attualmente in corso. Anche al Gran Premio del Mugello non è stato affatto da meno, visto che ha vinto sia nel corso della Sprint Race della pista toscana che nella gara domenicale, stracciando a dir poco la concorrenza.

Interrotto in questo modo il dominio al Mugello di Francesco Bagnaia, che nelle ultime stagioni soprattutto ha dimostrato ampiamente di interpretarlo come nessun altro.

Per il numero 93 della Ducati è il secondo trionfo sul celebre tracciato italiano dopo quella del 2014. Questa volta, però, parliamo di un successo decisamente più netto.Anche se a far discutere ci ha pensato un video in particolare: cosa è successo nello specifico.

MotoGP, Marquez fa discutere: cosa è successo

Il rapporto fra Marc Marquez e gli italiani non è affatto semplice, soprattutto dal 2015, quando la rivalità con Valentino Rossi ha raggiunto l’apice a cavallo fra Sepang e Valencia. Una storia passata, che però rimane una ferita aperta per molti sostenitori del Dottore, che anche dopo la Sprint Race del Mugello si sono fatti sentire. Proprio per questa ragione, il team manager della Ducati si è fatto avanti.

Parliamo di Davide Tardozzi, che non è riuscito a starsene con le mani in mano mentre Marquez veniva fischiato da una buona parte del pubblico sugli spalti. Sono stati manifestati molti segni di disapprovazione nei confronti dello spagnolo otto volte campione del mondo, proprio per quanto è accaduto con Valentino Rossi nel 2015. E così, Tardozzi ha deciso di rispondere ai fischi specificando: “State zitti, state zitti. E’ nostro!”. Il manager mostra i colori della Ducati e vuole probabilmente sottolineare il fatto che Marc Marquez non è un rivale, ma il pilota che sta facendo dominare il mondiale piloti alla Ducati, stracciando la concorrenza di Alex Marquez e Francesco Bagnaia.

¡QUÉ IMAGEN! 😮 Davide Tardozzi mandando callar a los ‘Tiffosi’ que abucheaban a Marc Márquez tras ganar la sprint en Mugello 🤫#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ATTxd7MHOj — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2025

Proprio per questa ragione, nel video pubblicato su X, si può notare la reazione di tardozzi al comportamento del pubblico. Effettivamente, considerando che sono passati molti anni dall’accaduto, il pubblico potrebbe anche deporre l’ascia di guerra e godersi un pilota straordinario che vince e convince su di una Ducati. Anche se, allo stesso tempo, non è mai facile dimenticare una ferita tanto vecchia quanto ancora aperta. Per quanto, bisogna dirlo, anche i fischi da parte dei tifosi sono stati meno intensi e urlanti rispetto al passato.