Mondiale per Club, oggi il via alla 3^ giornata della fase a gironi: il calendario

La prima parte del Mondiale per Club 2025 sta per concludersi. La fase a gironi del torneo iridato a 32 squadre è pronta a vivere il suo ultimo atto che prenderà il via questa sera alle 21 con le partite del girone A. Come accade per l’ultima giornata della fase a gironi del campionato europeo e del Mondiale per selezioni nazionali, anche in questo caso ogni girone avrà la sua ultima giornata in contemporanea per garantire il massimo della competizione nella corsa ai primi due posti che valgono gli ottavi di finale.

GIRONE A

24/06, ore 3: Inter Miami-Palmeiras

Porto-Al Ahly

GIRONE B



23/06, ore 21: Seattle Sounders-PSG

Atletico Madrid-Botafogo

GIRONE C

24/06, ore 21: Benfica-Bayern

Auckland City-Boca Juniors

GIRONE D

25/06, ore 3: Esperance Tunis-Chelsea

Los Angeles-Flamengo

GIRONE E

26/06, ore 3: Inter-River Plate

Urawa-Monterrey

GIRONE F

25/06, ore 21: Mamelodi-Fluminense

Borussia Dortmund-Ulsan HD

GIRONE G

26/06, ore 21: Juventus-Manchester City

Wydad Casablanca- Al-Ain

GIRONE H

27/06, ore 3: Salisburgo-Real Madrid

Al-Hilal -Pachuca