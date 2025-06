Sinner deriso, Alcaraz scoppia a ridere: “Non sono pronto”

Carlos Alcaraz si è messo a ridere dopo la domanda su Jannik Sinner: la risposta dello spagnolo ha spiazzato tutti.

Nel mondo del tennis i riflettori sono ormai puntati soprattutto su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due campioni, rispettivamente numero 1 e numero 2 al mondo, hanno regalato una finale pazzesca al Roland Garros: dopo 5 ore e 29 minuti l’ha spuntata lo spagnolo al tie-break del quinto set, annullando nel quarto tre match point in favore dell’italiano.

Un ko che evidentemente Jannik Sinner non ha ancora smaltito completamente: l’eliminazione al secondo turno del torneo di Halle per mano di Aleksandr Bublik ha convinto il campione azzurro a prendersi qualche giorno di pausa per affrontare al meglio Wimbledon. Nel frattempo si fa però un gran parlare anche della nuova attività in cui ha scelto di lanciarsi il 23enne di San Candido.

Si chiama ‘Polvere e Gloria’ il nuovo singolo di Andrea Bocelli: la ‘chicca’ di questo brano è che il celebre tenore italiano duetta proprio con Jannik Sinner. Accanto alla voce lirica del grande artista si possono ascoltare le parole del numero 1 della classifica ATP: “All you have to do is to be yourself“, ovvero “Tutto ciò che devi fare è essere te stesso“, ma anche “Improve every day” (“Migliora ogni giorno“).

Alcaraz umilia Sinner: lo spagnolo se la ride

Polvere e Gloria, pubblicato il 20 giugno su Spotify e su tutte le piattaforme, ha ricevuto un commento anche dal grande rivale di Jannik Sinner. Carlos Alcaraz, nella conferenza stampa che ha preceduto la semifinale del Queen’s contro il connazionale Bautista Agut (poi vinta dal numero 2 al mondo in due set, 6-4 6-4), ha fatto una battuta scherzosa per commentare la nuova carriera dell’italiano.

“Fare una canzone come Sinner? Io non sono ancora pronto“, ha detto Alcaraz, che poi ha aggiunto che al momento preferisce cantare solo sotto la doccia, suscitando l’ilarità dei presenti. “Vediamo tra un paio d’anni“, ha poi affermato lo spagnolo, che è stato successivamente incalzato da un giornalista.

“Sai chi è Andrea Bocelli? Sì o no?“: la domanda ha colto di sorpresa il vincitore del Roland Garros 2025. “È difficile. Onestamente, non proprio, scusa…“, la replica di Alcaraz, sempre mantenendo un tono scherzoso e allegro. Niente sfida canora, quindi: Alcaraz continuerà a gareggiare con Sinner solo sul campo. Chissà che già a Wimbledon non assisteremo a un altro emozionante scontro tra i due campioni.