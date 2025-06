Tamberi, la notizia lo lascia senza parole: è tremendo

L’ultima notizia ha gelato Gianmarco Tamberi: il campione azzurro è rimasto senza parole, la botta è tremenda.

Gianmarco Tamberi non ha dubbi: il giorno più bello della sua vita è certamente il 1 agosto 2021, quando riuscì a conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Nell’intervista rilasciata a Sportweek l’altista azzurro ha spiegato che prenderebbe anche oggi la decisione di dividere l’oro con Mutaz Essa Barshim, “perché condividere una vittoria così importante con una persona a cui vuoi bene, che stimi, che sai ha fatto i tuoi stessi sacrifici, è un qualcosa di impagabile”.

Tuttavia Tamberi ha confessato che sta vivendo un momento molto complicato. Il 33enne marchigiano, come sanno molto bene tutti i suoi fan, è anche un grande appassionato di basket e non perde occasione per poter fare qualche tiro a canestro. Proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutti gli amanti della palla a spicchi, compreso Tamberi.

Achille Polonara, 33 anni, ala grande della Virtus Bologna, deve sottoporsi a delle cure per combattere la leucemia mieloide: il cestista è ricoverato presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già cominciato le terapie specifiche. Tamberi ha detto in un’intervista di conoscere Polonara da tanti anni, fin da quando si scontravano a basket: “Io con la Robur Osimo, lui con la Stamura“, le parole di Tamberi, che ha poi aggiunto che con il passare del tempo i due si sono avvicinati ulteriormente.

Tamberi senza parole: “Non sai mai come comportarti”

Quando viene chiesto a Tamberi cosa ha provato nell’apprendere la notizia della nuova malattia di Polonara, la risposta del campione azzurro stringe il cuore: “Questa notizia mi ha davvero lasciato senza parole. Era già riuscito a superare una cosa brutta e spero con tutto il cuore che lo faccia di nuovo“.

Il riferimento è chiaramente al tumore al testicolo che Polonara ha scoperto nel 2023 e che era riuscito a sconfiggere. Tamberi ha poi confermato di aver mandato un messaggio all’amico: “Non sai mai veramente come comportarti in queste situazioni, se non cercare di dargli un briciolo di energia, di fargli sentire la vicinanza e l’affetto. Spero che queste cose, in qualche modo, possano comunque dargli una mano“.

Tamberi ha aggiunto di pregare per Polonara, dicendosi speranzoso del fatto che riuscirà a superare anche questa: “Forza amico mio, ce la farai“.