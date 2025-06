Alcaraz cambia sport: l’annuncio spiazza i tifosi

Carlos Alcaraz stupisce ancora, ma questa volta l’annuncio riguarda un campo del tutto diverso da quello da tennis.

Non è facile sorprendere quando sei già uno dei tennisti più forti e completi del pianeta. Eppure, Carlos Alcaraz riesce a farlo di continuo, anche quando non impugna la racchetta per vincere un’altra finale. Il suo nome è sinonimo di talento, fame e spettacolo.

Ma nelle ultime ore, attorno al campione spagnolo è cominciata a circolare un’indiscrezione che ha spiazzato non solo i suoi tifosi, ma anche gran parte del mondo sportivo. Perché stavolta il tennis c’entra solo in parte. E la novità arriva da uno sport cugino, sempre più popolare e in continua crescita.

Carlos Alcaraz, la novità spiazza i tifosi

Il padel è ormai una realtà consolidata. Non più solo un passatempo da club o un fenomeno da weekend, ma un vero e proprio movimento internazionale, con un circuito professionistico sempre più strutturato. Eventi come il BNL Italy Major Premier Padel lo dimostrano: parliamo di uno dei quattro major del calendario, l’equivalente di uno Slam per il tennis. E il fatto che grandi campioni del circuito ATP e WTA inizino a guardare con curiosità e, in certi casi, con voglia concreta di mettersi alla prova nel padel, racconta bene quanto questa disciplina stia attirando l’attenzione.

Lo sa bene anche Sara Errani, protagonista al Foro Italico solo due giorni dopo il suo splendido Roland Garros. Una transizione rapidissima che solo un’atleta con esperienza e mentalità può permettersi. Intervistata da Antena 3, uno dei principali canali televisivi spagnoli, la tennista italiana ha parlato con entusiasmo dell’esperienza romana e si è lasciata andare anche a un’osservazione che non è passata inosservata: “Alcaraz nel padel? Perché no. Ha la mano e l’intelligenza per poter migliorare”.

Una frase che ha scatenato subito la fantasia dei fan. Perché se è vero che Carlos ha ancora tantissimo da dire e da vincere nel tennis, è anche vero che il padel, con le sue dinamiche e la sua componente tecnica, potrebbe rappresentare una nuova sfida per uno come lui. Senza ombra di dubbio, non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di un invito nemmeno troppo velato a considerare, un giorno, un’esperienza anche in quel mondo.

E la suggestione, va detto, non è così campata in aria. Il padel spinge con forza per entrare nel programma olimpico e, dopo il debutto ai Giochi Europei 2023, la strada sembra sempre più aperta. Un futuro a cinque cerchi potrebbe coinvolgere anche stelle del tennis mondiale, specie se giovani, poliedriche e con quella fame che non si spegne mai. Proprio come Alcaraz.

Per ora resta solo un’idea, una frase che ha fatto discutere. Però quando si parla di Carlos, niente è davvero impossibile. Il talento non ha confini e, magari, un giorno lo vedremo esaltare il pubblico non solo con le volée sulla terra rossa del Roland Garros, ma anche con un colpo di classe sotto rete in un campo di padel.