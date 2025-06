Marquez si è stancato di Valentino Rossi: lo ha detto chiaramente

Marc Marquez si è fatto sentire nelle ultime ore, in merito a una questione che riguarda anche Valentino Rossi.

Marc Marquez ha davvero vissuto un fine settimana da sogno al Gran Premio d’Italia. Al Mugello ha conquistato la 100° pole position, ha vinto la Sprint Race ed è arrivata per lui anche la 93° vittoria nel motomondiale.

Insomma, un fine settimana davvero difficile da dimenticare e scordare, specialmente perché nella classifica generale ormai è parecchio distante sia per Alex Marquez che per Francesco Bagnaia. Un dominio sotto tutti i punti di vista per l’asso delle due ruote, al momento apparso a dir poco inarrestabile nel 2025.

Tuttavia, i momenti di alta tensione non sono mancati sulla pista toscana, specialmente quelli dove lo spagnolo ex Honda ha replicato agli spettatori che lo hanno fischiato ripetutamente e senza tante riserve: ecco cosa è successo nello specifico.

Marc Marquez risponde ai fischi: lo spagnolo non ci sta

In un’intervista rilasciata a TNT Sport, Marc Marquez ha parlato delle contestazioni ricevute sul podio del GP del Mugello: “Voglio ringraziare Davide Tardozzi, perché ieri mi ha supportato molto. Quelle persone che mi fischiano e che fischiano mio fratello Alex solo perché il suo cognome Marquez, o che fischiano la bandiera spagnola peché sono spagnolo, non sono veri fan della MotoGP“. Marquez si è quindi lasciato andare a dichiarazioni perentorie, dopo aver subito le contestazioni da parte dei tifosi italiani per praticamente tutto il fine settimana, della MotoGP.

Il passato fra Marquez e Valentino Rossi, quindi, a quanto pare non sembra essere stato dimenticato dai fan del Dottore, che anche dopo il ritiro del nove volte campione del mondo non sono riusciti a lasciare andare la rabbia nei confronti del fuoriclasse spagnolo ex Honda. Il riferimento va chiaramente al 2015, quando Rossi e Marquez si sono socntrati assai ferocemente in pista e hanno portato lo scontro a un livello così teso che forse nel motorsport non era mai stato raggiunto niente del genere.

In ogni caso, di anni ne sono passati ormai veramente tantissimi, quindi il tempo potrebbe benissimo curare quello che sostanzialmente è un capitolo che appartiene al passato. Nel 2025 Marc marquez è un pilota della Ducati, corre per la Ducati e sta vincendo per la Ducati. Stando così le cose, è chiaro che Davide Tardozzi si sarebbe aspettato lecitamente ben altro atteggiamento da part di chi giura amore eterno alla scuderia di Borgo Panigale ogni singolo anno.