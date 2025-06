Notizia struggente: addio ad un volto storico dello sport italiano

C’è un dolore silenzioso che ha avvolto l’intero altopiano di Piné, una ferita profonda che attraversa non solo il mondo dello sport, ma l’intera comunità.

Chi ha calcato le tribune del palaghiaccio o ha vissuto da vicino la vita dei club locali sa bene quanto alcune presenze possano diventare colonne portanti, imprescindibili. Si tratta di figure che non cercano mai i riflettori, ma che proprio per questo riescono a lasciare un segno più autentico e duraturo. Una guida, un riferimento, un volto che non mancava mai, stagione dopo stagione, a trasmettere passione e valori, prima ancora che tecnica o risultati.

Nel silenzio di una notizia giunta come un fulmine, tra le pieghe della quotidianità sportiva, si è fatta largo la consapevolezza che qualcosa di importante si è spezzato. Le testimonianze d’affetto, i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi lasciano intuire quanto sia stato profondo il legame tra questa persona e la sua gente. Il dolore è composto, ma autentico. Un dolore che accomuna società sportive, dirigenti, atleti, semplici tifosi. Tutti consapevoli che una certa idea di sport, quella fatta di dedizione disinteressata e spirito di servizio, ha perso uno dei suoi interpreti più sinceri.

Addio a Paolo Ciurletti, simbolo dell’Hockey Piné

A lasciare un vuoto immenso è stato Paolo Ciurletti, storico consigliere e direttore tecnico dell’Hockey Club Piné, punto di riferimento non solo per il club giallonero, ma per l’intero movimento sportivo locale. La sua scomparsa ha colpito profondamente Baselga di Piné e l’intera comunità trentina, che lo conosceva e stimava per il suo impegno costante, la sua umanità e la capacità di aggregare intorno a sé atleti, dirigenti e semplici appassionati. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società sportiva con un messaggio sui social: “Con profondo dolore apprendiamo della prematura scomparsa del nostro amico Paolo Ciurletti, storico consigliere e direttore tecnico dell’Hockey Club Piné”. Parole che hanno scatenato una valanga di commenti e ricordi commossi, a testimonianza di quanto Ciurletti fosse amato e apprezzato.

Anche la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha voluto omaggiarlo con una nota ufficiale: “La FISG piange la prematura scomparsa di Paolo Ciurletti, storico consigliere e direttore tecnico dell’Hockey Club Piné nonché consigliere del comitato FISG del Trentino dal 2010 al 2014. Questa notizia addolora e rattrista tutto il mondo degli sport del ghiaccio”. Il messaggio si conclude con un pensiero alla famiglia, agli amici e a chi gli ha voluto bene. Il ricordo di Paolo Ciurletti resterà vivo nei cuori di chi, grazie a lui, ha imparato che lo sport può essere scuola di vita e casa accogliente.