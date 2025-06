Sinner, l’accusa è pesantissima: nuova bufera nel tennis

Jannik Sinner deve fare i conti con una nuova accusa davvero molto pesante: la batosta è forte, gli appassionati di tennis sono senza parole.

Jannik Sinner ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa dopo l’inatteso ko al secondo turno del torneo di Halle contro Aleksandr Bublik. Wimbledon è alle porte e il numero 1 al mondo vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili per provare a prendersi la rivincita su Carlos Alcaraz.

Il 22enne di Murcia sta letteralmente volando: dopo aver battuto il grande rivale a Roma e a Parigi ha fatto suo anche il Queen’s, vincendo in finale contro il ceco Lehecka. Grazie a questi eccellenti risultati Alcaraz ha ridotto molto il divario da Sinner nel ranking ATP: ora Jannik ha poco più di mille punti di vantaggio su Carlos.

Proprio a Wimbledon, però, Sinner ha la grande occasione di distanziare ulteriormente Alcaraz: lo scorso anno, infatti, il campione italiano si fermò ai quarti di finale (ko contro Medvedev) mentre la stella spagnola vinse in finale contro Novak Djokovic bissando così il successo dell’anno precedente (sempre battendo in finale Nole). Tuttavia proprio in queste ore è arrivata un’accusa pesantissima nei confronti di Jannik Sinner.

Sinner, accusa pesantissima: fan senza parole

Nick Kyrgios ha messo in piedi una vera e propria crociata nei confronti del 23enne di San Candido. Il tennista australiano, ormai precipitato al 635esimo posto del ranking ATP, non ha mai creduto all’innocenza di Sinner nella vicenda Clostebol e per questo ha spesso attaccato duramente Jannik sui social. Stavolta, però, il suo commento non riguarda il caso che Jannik si è ampiamente messo alle spalle scontando i tre mesi di squalifica.

Secondo Kyrgios, infatti, Alcaraz ha qualcosa in più rispetto a Sinner. In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Guardian il finalista di Wimbledon 2022 ha fatto chiaramente capire di preferire lo spagnolo all’italiano. “Io penso che Alcaraz abbia quel talento, quel carisma che avevano anche Federer, Nadal e Djokovic – le parole di Kyrgios – Sinner è incredibilmente potente, ma Alcaraz sarà lassù, con i grandi“.

Quando poi gli è stato chiesto chi trionferà a Wimbledon il tennista australiano ha fornito una risposta molto chiara: “Chi vincerà? Devo dire Alcaraz“, confermando di avere quindi una preferenza per il 2 volte vincitore dei Championships. Nick Kyrgios si è detto però certo che Carlos e Jannik “saranno i dominatori di questo sport per i prossimi dieci o quindici anni“.