Tragedia Sinner, è tutto deciso: non c’è più niente da fare

Il tennis non concede pause e lo sa bene Jannik Sinner, che dopo settimane al vertice del ranking ATP comincia a sentire il fiato sul collo di Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo ha da poche ore conquistato il suo terzo titolo consecutivo vincendo al Queen’s, certificando un momento di forma straordinario e facendo un deciso balzo in avanti nella corsa alla vetta mondiale. Un segnale chiaro, arrivato proprio mentre Sinner è reduce da una delle settimane più complesse della sua stagione. Ad Halle, il numero uno del mondo è uscito agli ottavi, sconfitto da Alexander Bublik, poi laureatosi campione dopo aver battuto anche Daniil Medvedev. Una vittoria che ridimensiona, almeno in parte, il peso della sconfitta di Sinner, che non ha ceduto contro un outsider qualunque.

C’è da dire però che per il campione altoatesino il momento non è dei più sereni. La delusione per la finale persa al Roland Garros, i riflettori sempre puntati addosso, e la sensazione di dover confermare ogni settimana il proprio status stanno lasciando segni. A tal proposito, le parole di Guido Monaco, suonano come un campanello d’allarme. Un’analisi lucida, schietta, che non risparmia preoccupazioni per il futuro a breve termine del nostro numero uno.

Poche speranze per Sinner, Monaco: “Inevitabile il ritorno di Alcaraz in vetta”

Intervenuto sul momento delicato di Jannik Sinner, Guido Monaco ha espresso considerazioni nette: “Ho sempre temuto cosa potesse succedere alla sconfitta di Sinner. Ci sono delle giornate in cui magari non sei al massimo e l’avversario gioca meglio di te. Io sono molto sollevato quando vedo dei segnali di umanità da Sinner. Per quanto sia straordinario, ha dei lati umani. È anche abbastanza fisiologico che una botta del genere lasci qualche contraccolpo. Una partita così, persa con tre match point, pesa eccome. Se avesse vinto ad Halle davvero non sarebbe stato umano. Di invincibile non c’è mai stato nessuno in nessuno sport“.

Il telecronista ha poi evidenziato come il carico emotivo degli ultimi due mesi possa aver condizionato le recenti prestazioni: “Le energie nervose non si comprano al supermercato. Quante può averne spese in quella finale con Alcaraz? Sono passati solo otto giorni prima di Halle…“. Ma la previsione più forte è quella sul futuro del ranking, predizione che di certo non sarà gradita per il ragazzo di San Candido: “Mi sembra abbastanza evidente che Alcaraz da qui a qualche mese diventerà numero 1 del mondo, mi pare inevitabile. Secondo me si alterneranno, sarà bello così. Non capisco i giornalisti che chiedono ad Alcaraz: ‘Secondo te come sta Sinner?’. Ma a lui cosa ne può interessare? Lui vorrebbe che Sinner fosse in un buco nero…”.