Wimbledon in bilico, l’Italia con il fiato sospeso

Brutte notizie per l’Italia in vista del torneo di Wimbledon: la sua partecipazione è ora in forte dubbio, tifosi in ansia.

Manca ormai davvero poco al via ufficiale del torneo del Grande Slam più atteso dagli appassionati di tennis. A partire dal 30 giugno, infatti, Londra torna a essere al centro dei riflettori con gli attesissimi Championships. Non potrà ovviamente mancare Carlos Alcaraz, vincitore agli Internazionali BNL d’Italia, al Roland Garros e da pochi giorni anche al Queen’s: lo spagnolo arriva a Wimbledon da campione in carica e con l’entusiasmo alle stelle.

L’unico in grado di fermarlo sembra sia Jannik Sinner, che già a Parigi aveva avuto tre match point per battere il grande rivale e portare a casa il primo Roland Garros della sua carriera. Il numero 1 al mondo non sta benissimo e si è visto anche a Halle, dove ha alzato bandiera bianca al secondo turno contro il kazako Aleksandr Bublik.

Sinner si è preso qualche giorno di pausa ma la sua partecipazione a Wimbledon non è in discussione: Jannik sarà regolarmente in campo, si spera nelle migliori condizioni fisiche e mentali per provare a prendersi la rivincita su Alcaraz. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che preoccupa molto tutti gli appassionati italiani di tennis.

Salta Wimbledon: tifosi italiani a pezzi, non ce la fa

La pattuglia italiana a Wimbledon rischia infatti di assottigliarsi. Se da una parte pare che Musetti e Berrettini riusciranno a recuperare in tempo, anche se ovviamente non potranno essere al meglio a causa dei recenti infortuni, dall’altra arrivano brutte notizie sulle condizioni fisiche di Matteo Arnaldi.

Il tennista azzurro si era cancellato all’ultimo momento dal Queen’s e ora ha deciso di saltare anche il torneo di Eastbourne. Ma cosa è successo all’atleta di Sanremo? Subito prima del Queen’s, dove avrebbe affrontato al primo turno il danese Holger Rune, Arnaldi si è procurato una distorsione alla caviglia durante un allenamento.

Evidentemente la caviglia di Arnaldi non è ancora a posto e per questo il tennista ligure ha deciso di rinunciare anche al Lexus Eastbourne Open: il suo posto è stato preso dal taiwanese Chun-Hsin Tseng. Ora sono in tanti a chiedersi se Matteo riuscirà a recuperare in tempo per Wimbledon, dato che manca meno di una settimana all’inizio dei Championships: i tifosi italiani incrociano le dita.